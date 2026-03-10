TTS Energia vence leilão para construir usina solar em Minas Gerais

247 - A empresa TTS Energia venceu um leilão para a construção de uma usina fotovoltaica com capacidade de 5 megawatts (MW) no município de Jequitibá, em Minas Gerais. O empreendimento contará com investimento estimado em R$ 8,7 milhões e faz parte da ampliação da geração de energia solar no estado.

O contrato foi firmado com a Cemig SIM, subsidiária do Grupo Cemig, companhia de economia mista controlada pelo governo mineiro. A nova unidade de geração deverá integrar a estratégia de expansão da empresa no segmento de energia fotovoltaica em Minas Gerais.

O projeto prevê a instalação de 10.864 módulos fotovoltaicos. A eletricidade produzida será destinada a consumidores atendidos por meio do modelo de assinatura, sistema que permite o acesso à energia solar sem a necessidade de instalação de painéis ou equipamentos nas residências ou empresas dos clientes.

A previsão é que a usina seja concluída até outubro deste ano. O cronograma do empreendimento contempla as etapas de execução das obras, comissionamento dos equipamentos e energização da unidade antes do início da operação.

Após a conclusão, a usina de Jequitibá passará a integrar o portfólio da Cemig SIM, reforçando a presença da companhia no setor de geração distribuída de energia solar no estado.

A implantação do projeto ocorre em um contexto de redução nos custos de sistemas de armazenamento associados à energia solar. A queda está relacionada, principalmente, à diminuição internacional dos preços das baterias de íon-lítio, tecnologia amplamente utilizada para armazenamento energético em projetos desse tipo.

A tendência de redução de custos tem sido apontada como um dos fatores que impulsionam novos investimentos no setor de energia renovável, ampliando a viabilidade econômica de projetos solares em diferentes regiões do país.