MME intensifica monitoramento do mercado de combustíveis em meio ao conflito no Oriente Médio

247 - O Ministério de Minas e Energia (MME) reforçou o acompanhamento do mercado de combustíveis no Brasil diante do prolongamento do conflito no Oriente Médio. A pasta ampliou o monitoramento das cadeias globais de suprimento de derivados de petróleo, além da logística nacional de abastecimento e da evolução dos preços dos principais produtos energéticos.

Desde o final de fevereiro, equipes técnicas do ministério passaram a realizar análise diária mais intensa dos fluxos logísticos nacionais e internacionais de petróleo, gás natural e combustíveis. O trabalho envolve a avaliação contínua do cenário internacional e de seus possíveis impactos sobre o abastecimento interno e sobre a organização logística do setor no país.

Nos últimos dias, o ministério também ampliou o diálogo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e com agentes de mercado envolvidos na produção, importação e distribuição de combustíveis. A interlocução busca acompanhar de perto a formação de preços e possíveis alterações na dinâmica do mercado.

Como parte das medidas adotadas, foi estruturada uma Sala de Monitoramento do Abastecimento, responsável por acompanhar diariamente a situação do mercado nacional e internacional de combustíveis. O espaço reúne informações do setor e permite uma avaliação rápida de eventuais riscos à oferta no país.

O objetivo é garantir maior capacidade de resposta diante de possíveis mudanças no cenário global, permitindo a coordenação de medidas voltadas à preservação da segurança energética e à manutenção da normalidade no fornecimento de combustíveis.

Mesmo com o ambiente internacional de instabilidade, a exposição direta do Brasil ao conflito é considerada limitada. O país é exportador de petróleo bruto e importa parte dos derivados consumidos internamente, especialmente diesel.

Além disso, a participação de países do Golfo Pérsico nas importações brasileiras de derivados de petróleo é relativamente pequena. Ainda assim, o monitoramento constante do contexto internacional é considerado essencial, já que tensões geopolíticas podem afetar rotas logísticas e provocar volatilidade nos preços globais do petróleo e de seus derivados.