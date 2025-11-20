Chinesa State Grid amplia presença no Brasil com compra de grande rede de linhas de transmissão

247 – A State Grid Brasil, controladora da CPFL, fechou acordo para adquirir a linha de transmissão Mantiqueira, até então pertencente à Quantum Participações, empresa controlada pela Brookfield. A operação, avaliada em quase R$ 7 bilhões pelo enterprise value (que inclui ações e dívidas), foi revelada pelo jornal Valor Econômico, por meio do Pipeline.

Criada em 2017, a Quantum estruturou a linha de transmissão Mantiqueira, que compreende 1,2 mil quilômetros de extensão, atravessa 50 municípios de Minas Gerais e conta com 18 subestações. A venda se insere na estratégia global da Brookfield de reciclagem de portfólio, política pela qual o grupo rotaciona ativos maduros para investir em novas oportunidades.

Avanço da State Grid no mercado brasileiro

Com o negócio, a State Grid Brasil aprofunda sua presença no sistema de transmissão de energia do país. O grupo chinês já controla 24 concessionárias, sendo 19 próprias e cinco em modelo de joint venture, com atuação distribuída por 13 estados brasileiros. A compra da Mantiqueira consolida a empresa como uma das principais operadoras de infraestrutura elétrica nacional.

No portfólio da Quantum, permanecem outros três ativos de transmissão: Pampa Transmissão e Energia e os projetos Sertaneja e Chimarrão, que seguem em desenvolvimento ou operação.

Estrutura financeira e assessorias envolvidas

A transação foi coordenada por instituições financeiras de peso no mercado. Bradesco BBI e Itaú BBA atuaram na condução do processo de venda para a Quantum, enquanto o Santander assessorou diretamente a State Grid. Já a Brookfield contratou o escritório Pinheiro Neto Advogados para estruturar a parte jurídica da operação.

A articulação envolvendo grandes bancos e escritórios demonstra a relevância estratégica e econômica da transação no setor elétrico brasileiro, especialmente diante da crescente demanda por expansão e modernização da malha de transmissão.