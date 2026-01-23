Complexo solar Babilônia Sul entra em operação com 100 MW na Bahia

247 - O Complexo Fotovoltaico Babilônia Sul iniciou operação comercial na sexta-feira (16), no município de Várzea Nova, no interior da Bahia. O empreendimento representa um novo avanço da energia solar na matriz elétrica brasileira, ao adicionar 100 megawatts (MW) de capacidade instalada ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

Inserido no Novo PAC, o projeto é composto por 96 unidades geradoras, organizadas entre as usinas Fótons de São Claus 1 e 2. A estrutura assegura uma garantia física de 27,4 MW médios, volume de energia capaz de atender ao consumo de milhares de residências.

A conexão do complexo ao sistema elétrico ocorre por meio da Subestação Ourolândia II, em nível de tensão de 230 quilovolts (kV), viabilizando o escoamento da energia produzida para a rede nacional.

O investimento total no Complexo Babilônia Sul é estimado em R$ 485 milhões. Durante a fase de implantação, o projeto gerou mais de 4 mil empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia local e regional, especialmente nos setores de serviços e infraestrutura.

O processo de licenciamento ambiental foi conduzido pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema), responsável pela análise técnica e pela autorização para a instalação das usinas fotovoltaicas.

Com o início da operação comercial, o complexo consolida a Bahia como um dos principais estados na expansão da energia solar no país e amplia a participação das fontes renováveis na geração de eletricidade integrada ao SIN.