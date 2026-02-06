Correios colocam 21 imóveis à venda e esperam arrecadar até R$ 1,5 bilhão

247 - Os Correios iniciaram um processo de venda de imóveis como parte de um plano de reestruturação voltado a conter a crise financeira enfrentada pela estatal. A expectativa é arrecadar até R$ 1,5 bilhão ao longo de 2026, conforme comunicado oficial divulgado nesta sexta-feira (6).

Nesta primeira etapa, a estatal colocou no mercado 21 unidades, incluindo prédios administrativos, antigos complexos operacionais, terrenos, galpões, lojas e apartamentos funcionais, com foco principal em propriedades atualmente sem utilização.

Os primeiros leilões estão programados para ocorrer em formato digital nos dias quarta-feira (12) e quarta-feira (26) de fevereiro, com participação aberta tanto a pessoas físicas quanto jurídicas. A iniciativa marca o início de uma estratégia para reduzir o número de imóveis ociosos mantidos pela empresa em diversas regiões do país.

A lista divulgada chama atenção pela presença de imóveis em condições precárias. Um dos casos é o de um prédio comercial localizado no Centro de São Paulo, próximo à área onde a Cracolândia operou por anos. As imagens publicadas no site dos Correios mostram o imóvel em estado de abandono, com acúmulo de lixo nas lajes e fachada pichada. O lance mínimo estabelecido para o prédio é de R$ 7 milhões.

Além disso, há salões comerciais de rua em diferentes cidades do interior, também descritos como deteriorados após longos períodos fechados. Nesses casos, os lances iniciais partem de R$ 16 mil, o que pode atrair compradores interessados em imóveis de baixo custo, ainda que demandem investimentos significativos para recuperação.

Por outro lado, parte do portfólio inclui imóveis com potencial de valorização e maior interesse do mercado. Entre eles está um prédio comercial de oito andares em Belo Horizonte, localizado no bairro Floresta, um dos mais tradicionais da capital mineira. O valor mínimo para lances nesse imóvel começa em R$ 8,3 milhões.

Outro destaque é um apartamento residencial situado na Barra, em Salvador, uma das regiões mais valorizadas da cidade. Nesse caso, o lance inicial definido é de R$ 524 mil, o que pode atrair investidores do setor imobiliário e compradores interessados em imóveis residenciais em áreas nobres.

Os Correios possuem cerca de 2,3 mil imóveis espalhados pelo Brasil, entre lojas, centros de distribuição e escritórios usados como suporte para a rede logística de correspondências e mercadorias. Dentro desse universo, ao menos 60 a 70 unidades estão ociosas, o que reforça a estratégia da estatal de reduzir custos e reorganizar sua estrutura patrimonial.

No comunicado oficial, a direção da empresa afirmou que segue concentrada na execução do plano de reestruturação, com ações de curto, médio e longo prazos. Segundo a estatal, o objetivo é “restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, ampliar a eficiência operacional e assegurar um futuro sustentável para uma das mais importantes empresas públicas do País”.

A relação completa com os 21 imóveis disponibilizados nesta primeira fase está disponível na plataforma oficial criada para a operação.