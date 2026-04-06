Crefisa é investigada pelo MPF por suspeitas em benefícios do INSS e portabilidade

247 - A Crefisa passou a ser alvo de investigação do Ministério Público Federal (MPF) por suspeitas de irregularidades na gestão de contas destinadas ao pagamento de benefícios previdenciários, o que teria impactado diretamente o acesso de segurados aos recursos. As apurações envolvem dificuldades na portabilidade, atrasos, limitações de saque e até indícios de coação para abertura de contas e venda casada de produtos financeiros.

As informações foram reveladas pela coluna Dinheiro e Negócios, do portal Metrópoles, que detalhou o avanço das investigações conduzidas pelo MPF. Segundo a publicação, o caso teve início após uma série de reclamações de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), especialmente a partir de agosto de 2025.

Naquele período, o INSS decidiu suspender o contrato com a instituição financeira após uma “enxurrada” de queixas. A Crefisa havia arrematado 25 dos 26 lotes disponíveis para pagamento de novos beneficiários, mas enfrentou críticas relacionadas à execução do serviço. Em nota, o instituto afirmou: “O INSS não compactua com práticas que acarretem prejuízos ou desconfortos aos beneficiários, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade social”.

A partir desse cenário, o MPF instaurou inicialmente um procedimento preparatório que evoluiu para um inquérito formal em 2026. Nos últimos desdobramentos, investigadores determinaram diligências envolvendo a própria Crefisa, o INSS e o Banco Central (BC).

Entre as medidas adotadas, o MPF solicitou esclarecimentos sobre a efetivação das portabilidades pendentes. “Diante das informações apresentadas pelo Banco Crefisa S.A., Instituto Nacional do Seguro Social e Banco Central do Brasil, oficie-se ao INSS, solicitando-lhe que informe se todas as portabilidades requeridas pelos beneficiários antes da suspensão do contrato com a Crefisa, que ainda estavam pendentes por ato da instituição financeira, foram realizadas”, registra o pedido.

Além disso, o órgão requisitou documentação detalhada sobre o contrato firmado no âmbito do Pregão Eletrônico nº 39/2024 e o processo administrativo interno instaurado para apurar eventual descumprimento contratual pela instituição financeira.

O avanço das investigações ocorre em um momento de maior sensibilidade no setor financeiro, marcado recentemente por episódios como a liquidação do Banco Master e de outras instituições associadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, o que ampliou a atenção do mercado para possíveis riscos no sistema.