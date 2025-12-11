TV 247 logo
      Demissões no Banco Master geram denúncias e pressão sindical

      Sindicato cobra transparência sobre número de dispensas após liquidação extrajudicial

      247 - O Sindicato dos Bancários de São Paulo voltou a relatar preocupação com o impacto social e trabalhista da liquidação extrajudicial do Banco Master. A informação foi publicada originalmente pelo Broadcast e destaca que a instituição enfrenta denúncias de desligamentos em massa.

      No comunicado citado pelo Broadcast, o sindicato afirma ter recebido relatos de 170 demissões desde que o Banco Central determinou a liquidação, no mês passado. A entidade informou que vem cobrando da empresa o número oficial de trabalhadores dispensados, mas não obteve resposta até o momento.

      Segundo o sindicato, além da falta de dados oficiais, os funcionários que permanecem na instituição enfrentam um ambiente de insegurança e ausência de diálogo com a direção. A secretária-geral da entidade, Lucimara Malaquias, criticou a postura do banco diante da situação. “Isto é um completo desrespeito. Nós estamos perto das festas de fim de ano e essas pessoas estão sem previsibilidade. Cobramos uma resposta formal ao pedido do Sindicato para uma reunião”, afirmou.

      A entidade reforça que seguirá pressionando a direção do Master para que apresente transparência sobre o processo e esclareça o futuro dos trabalhadores afetados.

