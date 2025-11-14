Edge fecha acordo com a Unilever para abastecer fábrica com biometano

247 - A Edge firmou um novo contrato com a Unilever para o fornecimento de biometano às operações da companhia em Valinhos, no interior de São Paulo. A informação foi divulgada em comunicados oficiais das duas empresas. Nos documentos, ambas detalham que o acordo marca a entrada da Edge no setor de bens de consumo e avança na estratégia da Unilever de adotar energia renovável em todas as suas operações globais.

Segundo as empresas, o combustível será utilizado na fábrica responsável pela produção das linhas de sabonetes Dove, Lux e Rexona. Com isso, a planta passa a operar integralmente com energia renovável, alinhando-se à meta global da Unilever de zerar as emissões absolutas de Escopos 1 e 2 até 2030.

O fornecimento da Edge será sustentado pela maior planta de purificação de biometano do país, instalada em Paulínia (SP). O ativo recebeu investimento de R$ 450 milhões e tem capacidade para produzir 225 mil m³ por dia a partir de resíduos provenientes de um aterro sanitário controlado. Trata-se do mesmo complexo que viabiliza a expansão da empresa para segmentos industriais de grande porte, como cerâmica, petroquímica, mineração, construção, vidro e celulose.

A parceria também posiciona a Unilever como a primeira empresa de bens de consumo no Brasil a utilizar biometano certificado no mercado livre. A mudança elimina emissões diretas de gases de efeito estufa da planta e deve evitar cerca de 2 mil toneladas de CO₂ ao ano. Somada às demais unidades abastecidas por energia renovável no país — Indaiatuba (SP), Pouso Alegre (MG) e Vinhedo (SP) —, a empresa afirma que já evita mais de 40 mil toneladas anuais de CO₂ com o uso de combustíveis limpos.

O CEO da Edge, Demétrio Magalhães, destaca que o contrato amplia a presença da companhia. “Este contrato representa mais um importante passo estratégico da Edge. Inauguramos nossa presença no setor de bens de consumo por meio de uma parceria sólida com uma das maiores empresas globais do setor. Apoiar a jornada de descarbonização da Unilever está em total sintonia com o nosso propósito de impulsionar a reindustrialização do País com soluções sustentáveis. O biometano se consolida como uma alternativa importante para o futuro da energia”, afirma.

O diretor da planta de Valinhos, Renato Fontana, reforça o papel da iniciativa na estratégia de descarbonização da multinacional. “A parceria com a Edge reforça nosso compromisso com a descarbonização, desenvolvendo o mercado de soluções sustentáveis e inovadoras no Brasil”, destaca. Ele acrescenta que a adoção do biometano contribui para reduzir o impacto ambiental dos aterros e avançar na transição para uma economia de baixo carbono.

O biometano fornecido à Unilever é obtido a partir da purificação do biogás gerado pela decomposição de resíduos orgânicos em aterros sanitários controlados. Por seguir especificações definidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), sua molécula é intercambiável com a do gás natural, podendo ser utilizada nos setores residencial, comercial, industrial e de transporte.

Com o novo contrato, a Edge reforça seu portfólio de clientes e segue expandindo a oferta de combustíveis renováveis para a indústria brasileira, enquanto a Unilever avança em sua política global de sustentabilidade, que tem como um de seus pilares o uso de energia limpa em todas as suas plantas até o fim da década.