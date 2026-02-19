Enel anuncia investimento recorde de R$ 96 milhões em eficiência energética

247 - A Enel anunciou que vai destinar R$ 96 milhões para projetos de eficiência energética ao longo deste ano, em uma iniciativa voltada à redução do consumo e ao uso mais racional da eletricidade. O valor é considerado o maior já repassado pela empresa para esse tipo de programa por meio de chamadas públicas.

Os recursos serão direcionados para projetos em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. A maior parte do investimento ficará concentrada em São Paulo, onde a previsão é de mais de R$ 80 milhões em aportes diretos.

As iniciativas previstas incluem ações práticas para diminuir o desperdício e ampliar a eficiência no uso de energia, como a substituição de equipamentos antigos por modelos mais econômicos. Entre os exemplos estão a troca de lâmpadas e de aparelhos de ar-condicionado, além da modernização de sistemas elétricos e estruturais.

O programa também prevê investimentos em soluções associadas à geração de energia renovável, com possibilidade de instalação de painéis fotovoltaicos, ampliando o aproveitamento da energia solar em diferentes projetos contemplados.

A expectativa é que as ações contribuam para reduzir o consumo, modernizar estruturas e incentivar alternativas sustentáveis, fortalecendo políticas de eficiência energética em estados estratégicos do país.