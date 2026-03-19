Eneva amplia capacidade e atinge 10,8 GW após contratação em leilão de energia no Brasil

247 - A Eneva ampliou sua capacidade instalada de geração de energia ao garantir a contratação de 5,06 gigawatts (GW) no leilão de reserva de capacidade realizado nesta quarta-feira (18). Com o resultado, o portfólio total da companhia passa a somar 10,8 GW, reforçando sua atuação no setor elétrico.

O certame contratou, no primeiro dia, 18,98 GW de disponibilidade de potência, contemplando usinas novas e já existentes. A próxima etapa do leilão está prevista para sexta-feira (20).

Os projetos associados à nova capacidade contratada envolvem investimentos estimados em R$ 18,2 bilhões. Em nota, a empresa destacou: “Com o aumento da capacidade contratada, a Eneva reforça sua previsibilidade de receitas e acelera a execução de seu planejamento estratégico, ampliando a flexibilidade operacional e a possibilidade de captura de valor adicional via despacho térmico, comercialização de gás e monetização da capacidade remanescente dos terminais de gás natural liquefeito (GNL)”.

No caso dos ativos já em operação, a Eneva garantiu contratos com duração de 10 anos, abrangendo usinas localizadas nos complexos do Espírito Santo e de Parnaíba, no Maranhão, além das termelétricas Porto do Itaqui, no Maranhão, e Porto do Pecém II, no Ceará.

Para novos empreendimentos, os contratos firmados têm prazo de 15 anos e estão distribuídos em três hubs estratégicos: Sergipe, Ceará e Sudeste. Segundo a companhia, todos os projetos vencedores já possuem equipamentos de geração contratados e projetos de engenharia em andamento, o que permite o início imediato das obras.

A expansão do portfólio reforça a estratégia da empresa de ampliar sua presença no segmento térmico, com foco em segurança energética, previsibilidade de receitas e maior flexibilidade operacional no sistema elétrico brasileiro.