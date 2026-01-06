Eneva inicia importação de gás argentino e amplia oferta no Brasil

247 - A Eneva concluiu, em dezembro, suas primeiras operações de importação de gás natural da Argentina, em um movimento estratégico voltado à ampliação da oferta e à diversificação de sua carteira de suprimentos no Brasil. A iniciativa sucede a primeira importação de gás da Bolívia realizada pela companhia em outubro, reforçando a atuação integrada no mercado sul-americano de energia.

Maior operadora privada de gás natural do país, a Eneva busca se consolidar como protagonista na integração energética regional. Ao ampliar o número de fornecedores, a empresa fortalece o atendimento a clientes industriais por meio de sua Mesa de Gás e reduz riscos de abastecimento em regiões conectadas à malha nacional de transporte.

Segundo a companhia, a estratégia contribui para o fortalecimento do mercado brasileiro de gás. “Ao diversificar as fontes de suprimento, contribuímos para a construção de um mercado brasileiro de gás mais competitivo, seguro e resiliente”, afirmou o gerente-geral de Originação e Comercialização da Eneva, Glauco Campos.

A operação envolveu uma articulação logística e comercial considerada complexa, conectando Brasil, Bolívia e Argentina para assegurar eficiência e confiabilidade no fornecimento. Para o gerente Comercial da Eneva, Brian Van Kregten, o movimento amplia as possibilidades do setor no país. “Essa conquista reforça a integração entre mercados sul-americanos e amplia as oportunidades no setor de gás natural brasileiro”, declarou.

Em comunicado, a empresa destacou que a iniciativa está alinhada à sua estratégia de longo prazo, baseada na diversificação das fontes de abastecimento e na promoção da segurança energética. “A iniciativa está alinhada à visão de futuro da Eneva, que segue investindo na diversificação das fontes de abastecimento, contribuindo para a segurança energética, gerando oportunidades e levando desenvolvimento e transformação social às diversas regiões do país onde atua”, informou a companhia.