Eneva recebe incentivo fiscal para planta de gás no Maranhão

247 - A Eneva obteve autorização do governo federal para enquadrar o projeto de implantação de uma unidade de liquefação de gás natural no Maranhão no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi). A medida foi oficializada por meio de portaria do Ministério de Minas e Energia, publicada nesta terça-feira (10), e garante isenção de PIS/Cofins na aquisição de equipamentos, serviços e materiais destinados à obra.

Segundo dados divulgados no Diário Oficial da União, o investimento total do empreendimento ultrapassaria R$ 1 bilhão caso houvesse incidência de PIS/Cofins sobre bens e serviços previstos no projeto. Com a concessão do benefício fiscal, o custo estimado cai para aproximadamente R$ 930 milhões.

A unidade será construída no município de Santo Antônio dos Lopes, no interior do Maranhão, e contará com um sistema de pré-tratamento de gás com capacidade de 600 mil metros cúbicos normais por dia. Na sequência, o projeto prevê a instalação de dois trens de liquefação, cada um com capacidade de 300 mil metros cúbicos normais diários.

O fornecimento de gás natural para a planta virá da Unidade de Tratamento de Gás do Complexo Parnaíba, operado pela própria Eneva, localizada em frente ao futuro empreendimento. A integração entre as estruturas busca otimizar a logística e garantir maior eficiência operacional ao projeto.

O enquadramento no Reidi ocorre em um contexto de ampliação dos investimentos da companhia no setor de gás natural e reforça a estratégia de fortalecimento da infraestrutura energética na região Nordeste.