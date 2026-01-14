Executivo alvo da Compliance Zero deixa conselho da Revee

247 - O executivo João Carlos Falbo Mansur renunciou ao cargo de presidente do conselho de administração da Revee, conforme comunicado divulgado nesta quarta-feira (14). Na mesma decisão, Wisam Kamel Ayache deixou a função de conselheiro independente. A companhia atua na gestão de investimentos imobiliários e de arenas esportivas e mantém vínculo com o Grupo Reag Investimentos.

A renúncia ocorre no mesmo dia em que a Polícia Federal deflagrou novas diligências da Operação Compliance Zero. A investigação apura suspeitas de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro relacionadas ao Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro. Mansur figura entre os alvos da operação.

Fundador da gestora Reag, Mansur também é citado no inquérito que investiga possíveis vínculos entre a Reag e o Banco Master. Segundo a Polícia Federal, haveria indícios de fraude em operações financeiras realizadas por meio de veículos administrados pela Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, empresa criada por Mansur.

Em nota enviada à imprensa, a defesa do executivo afirmou não ter tido acesso aos autos da segunda fase da investigação. Ainda assim, declarou disposição para colaborar com as autoridades. “Não teve acesso à investigação da segunda fase da Operação Compliance Zero, mas registra que está à disposição das autoridades competentes para prestar os esclarecimentos devidos”, escreveu o advogado José Luis Oliveira Lima.

Em comunicado oficial, a Revee informou que já iniciou o processo de seleção de candidatos para recompor o conselho de administração. A empresa anunciou que convocará uma assembleia geral de acionistas para deliberar sobre o tema no prazo de até 30 dias, contados a partir desta quarta-feira (14).

Enquanto a recomposição não é concluída, o conselho seguirá operando com os membros remanescentes. “Até a efetiva recomposição, o conselho de administração permanecerá em funcionamento mediante a atuação de seus membros remanescentes, sem prejuízo ao regular funcionamento da administração da companhia”, declarou a Revee.