Eztec prepara retorno ao Minha Casa Minha Vida com projeto de R$ 200 milhões em São Paulo

247 - A incorporadora Eztec decidiu retomar lançamentos próprios no programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), marcando uma mudança estratégica após anos de atuação concentrada em empreendimentos voltados ao público de médio-alto e alto padrão.

Nos últimos anos, a empresa manteve presença no segmento de habitação popular principalmente por meio de parcerias com outras incorporadoras. Um dos projetos recentes nesse modelo foi desenvolvido em conjunto com a Cury, na zona sul da cidade de São Paulo.

Agora, a companhia pretende ampliar sua participação no programa federal com empreendimentos próprios. O presidente-executivo da Eztec, Silvio Zarzur, afirmou que o setor representa uma oportunidade relevante para a empresa e deve ganhar maior peso na estratégia de crescimento da companhia.

“O Minha Casa Minha Vida é um mercado pujante, e uma companhia do nosso tamanho não pode ficar de fora”, declarou Zarzur. Segundo ele, a ampliação da atuação no segmento está prevista no planejamento estratégico da empresa. “Está dentro do plano aumentarmos a exposição a isso”, acrescentou.

Além do potencial de demanda no mercado de habitação social, a incorporadora também considera mudanças no ambiente regulatório. A reforma tributária em discussão no país pode trazer benefícios para empreendimentos voltados à moradia popular, o que tende a tornar esse segmento ainda mais atrativo para as empresas do setor.

A expectativa da Eztec é lançar o primeiro projeto próprio dentro do Minha Casa Minha Vida até o fim de 2026 ou no início de 2027. O empreendimento deverá ter um valor geral de vendas (VGV) estimado em cerca de R$ 200 milhões.