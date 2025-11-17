Fictor anuncia compra Banco Master com aporte de R$ 3 bi
Operação inclui investidores com mais de US$ 100 bi em ativos e precisa de aval do Banco Central e do Cade para ser concluída
247 - A Fictor Holding Financeira anunciou nesta segunda-feira (17) a compra do Banco Master, em parceria com um consórcio de investidores dos Emirados Árabes Unidos que administram mais de US$ 100 bilhões em ativos. O negócio inclui um aporte inicial de R$ 3 bilhões, destinado ao fortalecimento da estrutura de capital da instituição.
A operação foi submetida ao Banco Central e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que ainda precisam aprovar a transação. De acordo com a coluna Grande Angular do portal Metrópoles, caso receba o aval regulatório, o banco será renomeado como Banco Fictor, com nova diretoria e conselho.
Segundo a Fictor, este é o passo de entrada do grupo no sistema financeiro do país. “Seguimos alinhados às melhores práticas de governança, com foco na distribuição de produtos sólidos e desenhados para responder com precisão às demandas do mercado nacional”, afirmou Rafael Góis, sócio da holding, em nota à imprensa.
Reestruturação societária e saída de Vorcaro
Com a conclusão da compra, a Fictor assumirá integralmente as ações que estavam sob controle de Daniel Vorcaro, fundador e presidente do Banco Master. Ele deixará a instituição para dedicar-se à sua holding patrimonial.
Vorcaro avaliou a transação como um movimento de fortalecimento do banco:
“O Banco Master […] provou sua força e resiliência, superando desafios significativos. […] Quem sairá ganhando serão os clientes”, declarou ao portal Metrópoles.
O novo comando da instituição deve ser anunciado após aprovação dos órgãos de fiscalização. O nome mais cotado para a presidência é Antônio Oliveira Neto, executivo com passagens por J.P. Morgan, Santander e HSBC.
A venda anunciada não inclui o Will Bank e o Banco Master de Investimentos, que estão em processo separado de negociação com outros fundos.
[Com informações da coluna Grande Angular, do portal Metrópoles, e da Folha de S. Paulo]