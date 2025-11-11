CPMI do INSS pede convocação, na condição de investigado, de diretor do Banco Master

247 - Chegou à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS um requerimento do deputado Josenildo (PDT-BA) solicitando a convocação, na condição de investigados, de três pessoas supostamente envolvidas em fraudes em empréstimos consignados. O caso está relacionado ao programa CredCesta, voltado a servidores públicos estaduais da Bahia.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, de O Globo, o requerimento menciona André Kruschewsky, diretor do Banco Master, instituição responsável pela gestão do CredCesta. Também foram citados Eugênio Kruschewsky, procurador do Estado da Bahia e sócio de um escritório de advocacia, e Luia Kruschewsky, gerente jurídica da antiga Empresa Baiana de Alimentos (Ebal).

Fraude teria origem na privatização da Ebal

O documento apresentado à comissão afirma que, após a privatização da Ebal, o CredCesta teria se transformado “em ponto de partida e modelo para a fraude que se espalhou pelo país e culminou no ataque aos benefícios do INSS”.

Ainda segundo o texto, “imediatamente após a privatização, o escritório privado de advocacia [de Eugênio Kruschewsky] foi contratado para defender os interesses da empresa vencedora do leilão [Banco Master], que controla o CredCesta”.

O parlamentar também destaca que “o primo e então sócio de Eugênio, André Kruschewsky, tornou-se diretor jurídico do Banco Master”, o que, segundo ele, configura possível conflito de interesses e favorecimento indevido.

Comissão deve decidir sobre convocação

A CPMI do INSS, presidida pelo senador Carlos Viana, vai analisar o pedido nos próximos dias. Se aprovado, os três citados serão chamados para uma acareação a fim de prestar esclarecimentos sobre o caso.