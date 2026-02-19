Financiamento de veículos tem melhor janeiro desde 2008, diz B3

247 - O mercado de financiamento de veículos iniciou 2026 em ritmo de crescimento, com forte aumento no volume de contratos registrados em janeiro. O avanço foi impulsionado principalmente pelo desempenho do segmento de seminovos e pela expansão acelerada no crédito para motocicletas.

Dados da Trillia, unidade de negócios da B3, apontam que o total de veículos financiados no país alcançou 616 mil unidades em janeiro, o melhor resultado para o mês desde 2008. Na comparação com janeiro do ano anterior, houve crescimento de 9,2%.

Os veículos seminovos lideraram o movimento, somando 412 mil unidades financiadas, o que representa alta de 8,8% em relação ao mesmo período de 2025. Já os modelos novos registraram aumento ainda maior proporcionalmente, com avanço de 10,1%, atingindo 204 mil unidades financiadas.

Automóveis leves concentram maior parte do volume

No recorte por categoria, o financiamento de automóveis leves totalizou 432 mil unidades em janeiro, com crescimento de 8,7% na comparação anual.

Outro destaque foi o financiamento de motos, que teve expansão de 21,9%, chegando a 163 mil unidades financiadas no mês.

Veículos pesados registram retração

Na contramão do desempenho geral, o financiamento de veículos pesados apresentou queda de 3,2%, totalizando 20 mil unidades financiadas em janeiro.

Preços permanecem estáveis, indica Tabela Auto B3

Além do crescimento do crédito, o levantamento também apontou estabilidade nos preços. Segundo o monitoramento mensal da Tabela Auto B3, ferramenta desenvolvida em parceria com a Bright Consulting, os valores dos veículos ficaram estáveis na comparação anual.

O indicador utiliza inteligência artificial para estimar os preços praticados no mercado e mostrou que os veículos novos também registraram apenas oscilação marginal, indicando pouca variação no período analisado.

O resultado aponta para um início de 2026 marcado por maior demanda por financiamentos, especialmente no segmento de seminovos e motocicletas, sem impacto relevante sobre os preços.