Financiamento privado do agronegócio supera R$ 1,4 trilhão no Brasil em 2026

247 - O financiamento privado do agronegócio brasileiro ultrapassou a marca de R$ 1,4 trilhão no início de 2026, refletindo a expansão dos instrumentos de mercado utilizados para sustentar a produção e as cadeias produtivas do setor. Os dados constam no Boletim de Finanças Privadas do Agro divulgado recentemente pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O levantamento aponta que o estoque conjunto dos principais mecanismos de financiamento — Cédula de Produto Rural (CPR), Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) e Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagro) — atingiu aproximadamente R$ 1,41 trilhão em fevereiro de 2026.

Entre os instrumentos disponíveis no mercado, a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) concentra o maior volume de recursos. Em segunda-feira (1º) de fevereiro de 2026, o estoque desse título alcançava R$ 588,21 bilhões, consolidando sua posição como principal mecanismo de financiamento privado do setor.

Na sequência aparece a Cédula de Produto Rural (CPR), que registrou R$ 561,35 bilhões no mesmo período. O instrumento é amplamente utilizado nas operações entre produtores, empresas e instituições financeiras para antecipação de recursos vinculados à produção agrícola.

O levantamento também mostra crescimento relevante em outros títulos ligados ao financiamento do agronegócio. Os Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) somavam R$ 176,94 bilhões, enquanto os Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) atingiam R$ 32,26 bilhões. Já os Fiagro, fundos voltados ao investimento nas cadeias produtivas do setor, acumulavam R$ 48,35 bilhões em patrimônio líquido em janeiro de 2026.

A evolução dos números confirma o avanço do financiamento privado como complemento ao crédito rural tradicional. Nos últimos doze meses, o estoque de CPR cresceu 16%, enquanto as LCAs avançaram 9%. Os CRAs, por sua vez, registraram expansão de 15%, indicando maior participação do mercado de capitais no financiamento das atividades agropecuárias.

O acompanhamento desses instrumentos é realizado mensalmente a partir de dados fornecidos por instituições do sistema financeiro e do mercado de capitais, como B3, CERC, CRDC, Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Banco Central.

Apesar do avanço expressivo dos valores, o monitoramento aponta que os números não representam necessariamente o total de financiamento privado disponível ao setor. Isso ocorre porque alguns instrumentos podem servir de garantia ou lastro para outros — como acontece com a CPR — o que pode gerar sobreposição de registros caso os valores sejam somados diretamente.