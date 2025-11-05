FSB Holding adquire Calia e amplia presença na publicidade nacional

247 – A FSB Holding concluiu a aquisição da agência de publicidade Calia, uma das mais relevantes do Brasil, em operação integralmente realizada com capital próprio. Com o movimento, o grupo passa a somar um volume de compra de mídia de R$ 700 milhões e amplia para 12 o número de empresas integradas em seu ecossistema de comunicação, marketing e gestão de reputação.

Marcos Trindade, sócio-controlador e CEO da FSB Holding, destacou a importância estratégica da chegada da nova empresa: “A chegada da Calia amplia nosso portfólio de gestão de reputação, reforça nosso modelo de partnership, trazendo novos sócios, e consolida nossa presença em todo o espectro da comunicação — das relações públicas à mídia. Com a experiência offline da Calia, o digital avançado da Jotacom e a força criativa da produtora Santeria, além da agência de influência Deck, nosso objetivo é figurar entre as maiores compradoras de mídia do país.”

Gustavo Mouco, sócio e líder da Calia, celebrou a integração: “Estamos muito felizes com a concretização da operação de venda para a FSB Holding. Fazer parte desse completo ecossistema de comunicação nos orgulha e ratifica a relevância e o valor da empresa que construímos ao longo dos anos. As sinergias resultantes dessa operação tornam a Calia ainda mais forte, refletindo em uma oferta de soluções integrada aos nossos clientes.”

Expansão com foco em sinergia e resultados

Fundada há 29 anos, com sede em Brasília e São Paulo, a Calia é reconhecida por sua atuação em campanhas institucionais e de prestação de serviço. Entre os principais clientes estão Caixa Econômica Federal, Britânia Airfryers, Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Embratur, Confederação Nacional do Comércio, governo do Distrito Federal e Ministério da Saúde. A agência conta com mais de 200 profissionais.

A incorporação faz parte da estratégia de expansão da FSB Holding, que já havia adquirido a produtora Santeria em 2025 e a agência Jotacom em 2022. Segundo Diego Ruiz, sócio controlador responsável pela estratégia de crescimento e investimentos, o momento é de consolidação do mercado publicitário: “O investimento em mídia no Brasil cresceu 10% em 2024, alcançando R$ 88 bilhões, de acordo com a Kantar Ibope Mídia, o que representa uma grande oportunidade para um grupo integrado como o nosso, que já atende mais de 400 clientes.”

Alexandre Loures, sócio controlador responsável pela área privada da FSB Holding, reforçou o impacto positivo das aquisições recentes: “Desde a nossa aquisição, a Jotacom cresceu cerca de 300% com novos clientes e sinergias dentro do ecossistema. Esse aumento consolidou a importância do setor privado da FSB Holding, hoje responsável por 70% do nosso faturamento.”

Estrutura e governança

Com a integração, Gustavo Mouco permanece como sócio e líder da Calia, com base em Brasília. O presidente da agência, Humberto Pandolpho, passa a integrar o conselho de publicidade da FSB Holding, e o vice-presidente José Augusto Nigro seguirá na operação diária.

Com 45 anos de atuação, a FSB Holding é o maior ecossistema de gestão de reputação da América Latina. O grupo reúne empresas especializadas em diferentes frentes: FSB Comunicação, Loures Consultoria, Giusti Creative PR (relações públicas), Jotacom e Calia (publicidade e digital), Seta (relações institucionais), Beon (sustentabilidade), Nexus (pesquisa e inteligência de dados), Santeria (produção audiovisual), Deck (influência reputacional), Involv (comunicação interna e marca empregadora) e Bússola (plataforma de conteúdo).