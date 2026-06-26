Grupo Globo define nova holding com foco em investimentos

247 - O Grupo Globo definiu a estrutura completa de sua nova holding e criou a Borealis, empresa dedicada à seleção e gestão de ativos financeiros e fundos no exterior. Em operação desde janeiro de 2026, a holding terá foco em governança, alocação de capital, gestão de talentos e desenvolvimento de negócios. A informação foi divulgada pelo Valor Econômico, com base em comunicado interno enviado pela companhia na quinta-feira (25).

A nova estrutura será presidida por João Roberto Marinho, que também comanda o conselho de administração do Grupo Globo. O desenho prevê uma operação enxuta, com 20 integrantes, sem duplicação de áreas ou funções já existentes nas empresas do conglomerado.

A criação da Borealis integra a estratégia de alocação de recursos do grupo e abre uma frente específica para a gestão de ativos financeiros fora do Brasil. A empresa será conduzida por Luís Lora e atuará dentro da reorganização mais ampla da governança corporativa do Grupo Globo.

Com a holding, o grupo passa a reunir em uma instância estratégica a coordenação de seu portfólio, das decisões de investimento e do desenvolvimento de novos negócios. A proposta é ampliar a integração entre capital, talentos e oportunidades de crescimento, preservando a autonomia operacional das companhias controladas.

Na nova configuração, Paulo Marinho assume a vice-presidência de Empresas de Mídia, área que reúne Globo, Eletromidia, Editora Globo e Sistema Globo de Rádio. Ele também acumula o cargo de CEO da Globo.

Roberto Marinho Neto ficará à frente da vice-presidência de Negócios e Investimentos. João Roberto Marinho, Paulo Marinho e Roberto Marinho Neto terão o apoio de Luis Henrique Guimarães, que exercerá a função de vice-presidente executivo da holding.

A Globo Ventures continuará atuando no ecossistema de venture capital e seguirá responsável pela gestão de seu portfólio, atualmente composto por 35 investimentos. A área mantém a presença do grupo em empresas inovadoras e em negócios ligados a tecnologia, mídia e setores correlatos.

De acordo com o comunicado interno, a nova holding permitirá ao Grupo Globo ter uma visão mais integrada de portfólio, capital e talentos. A estrutura busca reforçar disciplina na alocação de recursos, sustentabilidade, agilidade e governança na execução da estratégia corporativa.