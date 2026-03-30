IG4 BTG vence leilão de PPP escolar em MG com investimento de R$ 5,1 bilhões

247 - O IG4 BTG Pactual Health Infra venceu, nesta segunda-feira (30), o leilão de Parceria Público-Privada (PPP) de infraestrutura escolar em Minas Gerais, voltado à prestação de serviços não pedagógicos na rede estadual.

O contrato abrange 95 escolas e terá duração de 25 anos, incluindo atividades como reforma, conservação e manutenção das unidades. A proposta vencedora prevê contraprestação mensal de R$ 22,350 milhões, com deságio de 14,17% em relação ao valor estipulado no edital. O investimento total estimado é de R$ 5,1 bilhões ao longo do período contratual.