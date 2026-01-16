Inter obtém aval para abrir agência internacional na Flórida

247 - O banco Inter anunciou nesta sexta-feira (16) que recebeu autorização dos órgãos reguladores do sistema financeiro dos Estados Unidos para estabelecer uma agência internacional no estado da Flórida. Com a decisão, a instituição poderá atender clientes de qualquer parte do mundo a partir de sua operação nos Estados Unidos, ampliando de forma significativa sua atuação internacional.

O aval foi concedido pelo Escritório de Regulação Financeira da Flórida (OFR, na sigla em inglês) e pelo Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos. A autorização permite ao Inter abrir uma agência em Miami, criando uma base física para fortalecer sua presença no mercado financeiro norte-americano.

O Inter atua no mercado dos Estados Unidos desde 2021, quando adquiriu a fintech Usend. Desde então, o banco construiu uma base de cerca de 300 mil clientes no país e passou a operar em 45 estados norte-americanos. A nova licença representa um passo adicional na estratégia de expansão internacional da instituição.

Em nota, o CEO Global do Inter, João Vitor Menin, ressaltou a importância da autorização para os planos do banco. “Esse passo reforça nossa ambição de atuar como uma plataforma global”, afirmou. Segundo ele, “a agência em Miami nos permitirá escalar nossa oferta, gerar mais conveniência e valor para os clientes e fortalecer a posição do Inter no sistema financeiro internacional”.

De acordo com o banco, a nova operação possibilita ampliar a oferta de produtos bancários e de crédito, como contas correntes e de poupança, cartões de débito e crédito, além de financiamentos. A estrutura também viabiliza a captação de depósitos em dólar de clientes estrangeiros e aprimora o atendimento a empresas internacionais com operações no mercado dos Estados Unidos.

A instituição avalia ainda que a autorização abre espaço para atender “comunidades multiculturais e internacionais em crescimento no mercado norte-americano” e contribui para a otimização de sua estrutura operacional. Atualmente, o Inter possui clientes de 15 nacionalidades diferentes e planeja iniciar, em breve, uma operação na Argentina.