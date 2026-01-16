Toffoli amplia prazo para investigação do Master

247 - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a prorrogação por mais 60 dias do prazo para a conclusão das investigações no âmbito do Inquérito nº 5.026, que tramita sob sigilo no Distrito Federal. A decisão foi tomada na sexta-feira (16), após solicitação da autoridade policial responsável pelo caso, que pediu novo período para finalizar as apurações.

No despacho, Toffoli, relator do inquérito, considerou que os argumentos apresentados justificam a extensão do prazo por mais dois meses. Além disso, determinou a intimação da Procuradoria-Geral da República (PGR), para que tome ciência da continuidade das investigações dentro do novo período autorizado.

O inquérito permanece sob segredo de Justiça, e não há divulgação pública sobre os investigados ou sobre o conteúdo específico das diligências em curso. No texto da decisão, o ministro registra apenas que “as razões apontadas para prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, devem ser deferidas”, sem detalhar os elementos que fundamentaram o pedido da polícia.

A decisão foi assinada em Brasília na sexta-feira (16) e mantém o andamento do Inquérito 5.026 no STF, que seguirá em fase investigativa até o término do novo prazo estabelecido, salvo nova deliberação judicial.