Banco Master: Toffoli reduz prazo e cobra novo cronograma da PF em investigação no STF

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou que a Polícia Federal (PF) apresente um novo cronograma para a realização de depoimentos no âmbito do caso Master e reduziu de cinco para dois dias o prazo para que os investigados sejam ouvidos. A mudança altera o planejamento inicial, que previa as oitivas entre os dias 23 e 28 de janeiro, e impõe à PF a indicação de novas datas para a conclusão da etapa, informa Julia Duailibi, do G1.

A decisão decorre de um pedido formal da própria Polícia Federal. Relator do inquérito que apura suspeitas de fraudes envolvendo a instituição ligada ao empresário Daniel Vorcaro, Toffoli acolheu a solicitação no último dia 13 e estabeleceu novos parâmetros para a condução dos depoimentos.

No despacho, o ministro destacou que as oitivas estavam autorizadas desde 15 de dezembro e ressaltou dificuldades operacionais apontadas pela PF para a execução do calendário original. Entre os fatores citados, Toffoli mencionou “limitação de pessoal e disponibilidade de salas” nas dependências do Supremo Tribunal Federal.

Com a decisão, a Polícia Federal deverá reorganizar a agenda e encaminhar ao relator uma nova proposta de datas, respeitando o prazo mais curto definido pelo ministro. A investigação segue sob a relatoria de Toffoli no STF, que acompanha o andamento das diligências e a execução das medidas autorizadas no inquérito.