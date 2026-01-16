Cunhado de Vorcaro investiu em participação acionária no Brazil Journal, a “bíblia” da Faria Lima

247 – O site de notícias Brazil Journal, que foi criado pelo jornalista Geraldo Samor e é considerado uma espécie de “bíblia” da Faria Lima, vendeu uma participação acionária relevante para o empresário Fabiano Zettel, cunhado e braço direito de Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master. A aquisição de 49,9% do capital foi feita por meio do fundo Leal, que controla outro fundo, chamado Duke, e que tem abaixo dele a empresa Foone Serviços, administrada pelo empresário Flávio Carneiro. Em entrevista recente ao Brasil 247, Samor confirmou a sociedade com Carneiro, mas negou qualquer vínculo com o Master ou com Vorcaro. No entanto, a estrutura societária do site revela que a empresa administrada por Carneiro está abaixo de uma cadeia de controle que leva ao fundo Leal, que teve como único cotista Fabiano Zettel. Confira abaixo a estrutura revelada pelo site InvestNews, em reportagem de março do ano passado:

Estrutura acionária do Brazil Journal (Photo: InvestNews)

A revelação de que Zettel controla o fundo Leal foi feita nesta sexta-feira 16 em reportagem do jornal Estado de S. Paulo, que informa que este mesmo fundo foi usado para adquirir uma participação acionária no resort Tayayá, ligado a familiares do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. “Documentos obtidos pelo Estadão com a movimentação financeira de um fundo de investimento chamado Leal mostram que Fabiano Zettel foi seu único cotista entre 2021 e 2025. Foi com uso do Leal e de um outro fundo que o pastor passou a ser sócio do resort Tayayá. Os fundos foram usados para aportar R$ 20 milhões no empreendimento. Os familiares de Toffoli foram os principais acionistas do empreendimento", informam os jornalistas Pedro Augusto Figueiredo, Jenne Andrade e Luiz Vassalo. O fundo Duke, abaixo do fundo Leal, era administrada pela Reag, liquidada pelo Banco Central nesta semana.

Conglomerado de mídia

Em novembro de 2025, o Brasil 247 publicou reportagem informando que Vorcaro vinha montando um grupo de mídia para defender seus interesses empresariais. À época, Samor foi às redes sociais depois de ter sido criticado por não fazer uma cobertura adequada do escândalo do Banco Master – que é considerada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a maior fraude da história do sistema financeiro no Brasil. Samor também atacou o Brasil 247, mas os fatos confirmam que os vínculos do Brazil Journal não se limitam à parceria com Flávio Carneiro, uma vez que a Phoone, sócia do site de notícias financeiras, é controlada pelo Fundo Leal.

Os movimentos de Vorcaro na mídia não se limitavam ao Brazil Journal, veículo com o qual ele poderia ser aceito como um dos grandes players da Faria Lima. Por meio do financista Antônio Carlos Freixo Júnior, que também foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, ele havia feito investimentos na operação digital da Editora Três, que reúne títulos como Istoé, Istoé Dinheiro, Motor Show e Dinheiro Rural. A aquisição foi feita por meio de leilão judicial, em que os ativos digitais da Editora Três foram colocados à venda pelo administrador judicial.

Além disso, Flávio Carneiro investiu no site político Platô BR e também no portal de celebridades Leo Dias. O grupo também vinha se aproximando dos Diários Associados, para assumir veículos como o Correio Braziliense, uma das principais referências da Capital Federal, o Estado de Minas, sediado em Belo Horizonte, e a rádio Tupi, do Rio de Janeiro.

Samor foi procurado novamente pelo Brasil 247 para falar sobre seus vínculos com o grupo Master, mas ainda não respondeu às mensagens. O espaço segue aberto para a sua manifestação. Em novembro do ano passado, ele afirmou que jamais teria vínculos com instituições do mercado financeiro. “Eu nunca venderia participação no site para uma instituição financeira. O coração do site é cobrir o mercado financeiro. Como é que eu poderia pertencer a um banco? Aliás, é isso que nos torna independentes", disse ele, à época.