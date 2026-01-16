'Compliance Zero': Correia reage a afastamento de Zettel do cargo de pastor

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) reagiu ao afastamento de Fabiano Zettel do posto de pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, e afirmou que a medida não interrompe as investigações em curso na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. "Afastaram Zettel da igreja em BH. Tentativa de se proteger das investigações? Não vai funcionar", escreveu o parlamentar em publicação nas redes sociais.

O religioso é investigado por fraudes envolvendo o Banco Master. Zettel é cunhado do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e foi investigado por suposta participação em fraudes envolvendo a instituição bancária por meio de fundos de investimento. O pastor chegou a ser preso quando se preparava para deixar o país em um jatinho com destino a Dubai, mas foi solto horas depois.

A reação do parlamentar do PT ocorre após a Lagoinha divulgar nota informando o afastamento de Zettel de qualquer atividade ministerial. O empresário e pastor foi alvo da segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal na quarta-feira (14).

Rogério Correia sustenta que o afastamento não altera o andamento das apurações. O deputado informou que seus requerimentos seguem ativos e que a pressão na CPMI aumenta para aprofundar a investigação sobre a atuação de bancos, igrejas e lideranças religiosas. Entre as medidas protocoladas, estão pedidos de Relatórios de Inteligência Financeira e convocações de pastores, incluindo André Valadão e o próprio Fabiano Zettel.

Afastaram Zettel da igreja em BH. Tentativa de se proteger das investigações? Não vai funcionar. Meus requerimentos seguem firmes e a pressão só aumenta: vamos quebrar o sigilo da Clava Forte e convocar o “pastor” Valadão. pic.twitter.com/p0VYyKjqn0 — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) January 16, 2026

Igreja nega vínculos e anuncia medidas jurídicas

Na nota, a Igreja Batista da Lagoinha afirmou que, "tão logo surgiram as primeiras informações relacionadas à operação, com o objetivo de que os fatos fossem devidamente apurados, ele foi afastado de qualquer atividade de natureza ministerial". A instituição declarou ainda que Zettel não exercia funções desde novembro de 2025 e negou vínculos jurídicos ou administrativos com frequentadores de seus cultos.

A Igreja Batista da Lagoinha afirmou que adotará medidas jurídicas diante do que chamou de "disseminação de informações inverídicas" e reiterou "seu compromisso com a verdade, com a legalidade e com os princípios éticos e cristãos".



