CPMI do INSS: Correia apresenta requerimento para convocar Silas Malafaia

247 - Presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, Rogério Correia (PT-MG) afirmou nesta quinta-feira (15) pela rede social X que apresentou um requerimento para convocar o pastor-empresário Silas Malafaia para depor na CPMI do INSS, após o religioso demonstrar indignação com declarações feitas pela senadora Damares Alves (Republicanos-DF), pois a integrante da comissão afirmou que existe uma relação entre igrejas e as fraudes em benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo exigiu nesta quarta (14) que a parlamentar comprove as denúncias.

“E solicitei, de forma complementar, acareação com a senadora Damares, para esclarecer contradições e responsabilidades. A CPMI do INSS não pode recuar. Fraudes contra aposentados exigem investigação séria, sem blindagens políticas ou religiosas”, escreveu o parlamentar.

Em entrevista ao SBT News, a senadora afirmou que há resistência interna com o objetivo de aprofundar investigações envolvendo lideranças religiosas. "Nós estamos identificando igrejas no esquema de fraude com aposentados. Há pastores que pedem para não investigar, não decepcionar os fiéis. (...) E quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade: 'não falem, não digam, não investiguem, porque os fiéis vão ficar muito tristes'", afirmou.

CPMI

A CPMI tem senadores (16 titulares e 16 suplentes) e deputados federais (16 titulares e 16 suplentes). A comissão investiga os descontos indevidos em benefícios do INSS praticados por associações de representação de aposentados, a partir de 2019, conforme investigação da Polícia Federal. A fraude pode ter chegado a R$ 6,4 bilhões ao longo de seis anos, informou a corporação.

