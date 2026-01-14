Após críticas de Malafaia, Damares divulga lista de igrejas citadas na CPMI do INSS

247 - A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) divulgou, nesta quarta-feira (14), uma lista de igrejas e líderes evangélicos que tiveram pedidos de convocação ou de transferência de sigilo aprovados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. A manifestação ocorreu após o pastor Silas Malafaia anunciar que faria um desafio público à parlamentar, cobrando explicações sobre declarações que associaram grandes igrejas e pastores a fraudes contra aposentados.

Em nota publicada em seu perfil no Instagram, Damares afirmou ser a autora do requerimento que levou à criação da CPMI do INSS, instalada em 2025, e disse atuar como membro titular da comissão desde o início dos trabalhos. Segundo a senadora, as informações citadas por ela em entrevista ao SBT News, no último domingo, são públicas e constam em documentos oficiais analisados e aprovados pelos integrantes da comissão.

"As informações mencionadas são públicas e constam em requerimentos apresentados e aprovados pela Comissão, amplamente divulgados e acessíveis à sociedade", escreveu a parlamentar.

Lista de igrejas

Na publicação, Damares listou requerimentos apresentados ao longo das investigações, que, segundo ela, se baseiam em indícios identificados em documentos oficiais, como Relatórios de Inteligência Financeira e dados da Receita Federal. Entre os pedidos citados estão transferências de sigilo envolvendo a Adoração Church, a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Renovo, o Ministério Deus é Fiel Church, conhecido como SeteChurch, e a Igreja Evangélica Campo de Anatote.

A senadora também mencionou requerimentos de convocação ou convite para depoimento de líderes religiosos, como André Machado Valadão, César Bellucci do Nascimento, Péricles Albino Gonçalves, Fabiano Campos Zettel e André Fernandes, além de pedidos de quebra de sigilo relacionados a Valadão.

Damares afirmou ainda que a possível participação de igrejas ou líderes religiosos em esquemas de fraude no INSS lhe causa "profundo desconforto e tristeza", mas ressaltou que a CPMI tem o dever constitucional de apurar os fatos com responsabilidade, imparcialidade e base documental.





Reação aos ataques de Malafaia

A manifestação da senadora ocorreu após Malafaia anunciar que publicaria um vídeo para confrontá-la. O pastor reagiu às declarações em que Damares afirmou que a comissão identificou grandes igrejas e grandes pastores envolvidos em fraudes no sistema previdenciário, além de relatar pressões para que as investigações não avançassem.

A CPMI do INSS investiga um esquema nacional de descontos e empréstimos consignados irregulares aplicados contra aposentados e pensionistas. De acordo com a comissão, milhares de documentos já foram analisados, e há pedidos em andamento para a suspensão de milhões de contratos considerados suspeitos. O encerramento dos trabalhos está previsto para março, com possibilidade de prorrogação.

Pastor critica nota de Damares

Após a divulgação da nota de esclarecimento, Malafaia voltou a se manifestar nas redes sociais e acusou a senadora de generalizar acusações. Em nova postagem, afirmou que Damares teria feito acusações infundadas ao utilizar expressões como "grandes igrejas" e "líderes renomados" sem citar nomes específicos na entrevista que motivou a reação.

Segundo o pastor, a lista divulgada inclui apenas um líder de maior projeção nacional, já citado anteriormente pela imprensa, e igrejas que, em sua avaliação, não se enquadram como grandes denominações. "A acusação foi leviana e denigre de maneira geral a Igreja Evangélica", escreveu. Malafaia também publicou um vídeo sobre o caso, mantendo o tom crítico em relação à senadora.