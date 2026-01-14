Malafaia e Damares entram em embate público após fala da senadora sobre fraudes no INSS

247 - O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, criticou publicamente nesta quarta-feira (14) a senadora bolsonarista Damares Alves (Republicanos-DF). A parlamentar fez declarações que associaram igrejas evangélicas a esquemas de descontos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), segundo o jornal Folha de São Paulo. Malafaia afirmou que a senadora cometeu uma "afronta" ao fazer acusações sem apresentar nomes ou provas.

"Isso é uma afronta, uma mulher que se diz evangélica faz uma denúncia dessa gravidade sem dar nomes e ainda diz que teve gente que pediu para ela não falar nada. Eu vou desafiar ela a dar o nome das grandes igrejas e dos líderes que estão envolvidos nessa pouca-vergonha. Se não, a senhora é uma linguaruda", declarou.

O pastor reagiu a uma entrevista concedida por Damares, na qual ela disse que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS identificou entidades religiosas envolvidas em fraudes contra aposentados e pensionistas.

Reação pública

Malafaia reagiu a uma entrevista concedida por Damares ao SBT News, na qual disse que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS identificou entidades religiosas envolvidas em fraudes contra aposentados e pensionistas. A senadora afirmou que há resistência interna para aprofundar investigações envolvendo lideranças religiosas.

"Nós estamos identificando igrejas no esquema de fraude com aposentados. Há pastores que pedem para não investigar, não decepcionar os fiéis. (...) E quando se fala de um grande pastor, vem a comunidade: 'não falem, não digam, não investiguem, porque os fiéis vão ficar muito tristes'", disse a parlamentar.

CPMI e embates anteriores

Damares integra a CPMI que apura irregularidades em descontos aplicados a benefícios do INSS. O colegiado investiga a atuação de entidades que teriam realizado cobranças sem autorização dos beneficiários.

Aliados de Jair Bolsonaro (PL), Malafaia e Damares já protagonizaram embates públicos anteriores. O pastor atua como conselheiro político da família Bolsonaro, enquanto a senadora foi ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo passado. Em 2022, ambos se desentenderam durante a disputa eleitoral no Distrito Federal, quando Malafaia chamou Damares de "abusada" após a então ex-ministra manter candidatura ao Senado, apesar do apoio de Bolsonaro a outra postulante.