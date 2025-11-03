Isa Energia antecipa operação do Projeto Riacho Grande em cinco meses

247 - A Isa Energia anunciou nesta segunda-feira (3) o início da operação comercial do Projeto Riacho Grande, empreendimento desenvolvido por sua subsidiária integral IE Riacho Grande. Segundo informações divulgadas pela empresa e publicadas pelo Valor Econômico, a entrada em operação ocorreu com cinco meses de antecedência em relação ao prazo determinado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

O projeto, que integra o lote 7 do leilão de transmissão 01/2020, recebeu em 30 de outubro de 2025 o termo de liberação definitivo do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A autorização permite à companhia começar a ser remunerada retroativamente a partir de 23 de outubro, consolidando a operação de parte significativa do sistema.

Com investimento total estimado em R$ 939,1 milhões, o empreendimento foi financiado integralmente por debêntures verdes de infraestrutura. O projeto compreende 44,6 quilômetros de linhas de transmissão subterrâneas e 9 quilômetros de linhas aéreas, além da construção de uma subestação blindada e compacta de 800 megavolt-ampère (MVA) e da ampliação de duas subestações já existentes.

De acordo com a Isa Energia, o Riacho Grande foi concebido para fortalecer o fornecimento de energia nas zonas Norte, Sul e Leste da capital paulista e na região do ABC, apoiando a expansão industrial e o crescimento econômico dessas áreas. “O empreendimento contou com uso de cabos que integram tecnologia embarcada para monitoramento em tempo real, incluindo variações de temperatura e falhas, o que aumenta a resiliência da rede e facilita sua manutenção”, afirmou a companhia em nota.

O termo de liberação definitivo garante à empresa o recebimento de 90% da Receita Anual Permitida (RAP), fixada em R$ 93,1 milhões para o ciclo tarifário 2025/2026. O projeto opera sob regime de tributação de lucro real e deve apresentar margem Ebitda próxima a 90% a partir de 2026, quando será consolidado integralmente nas demonstrações financeiras da Isa Energia.