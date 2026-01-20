Itaú avança em ranking global e se mantém como única marca brasileira

247 - O Itaú Unibanco voltou a se destacar no cenário internacional ao figurar, novamente, como a única empresa brasileira entre as 500 marcas mais valiosas do mundo. No levantamento mais recente, o banco privado alcançou a 254ª posição no ranking global, após subir 20 colocações em relação ao ano anterior, consolidando sua presença em um seleto grupo de marcas globais de maior relevância econômica.

As informações constam da edição mais recente do relatório Global 500, elaborado pela consultoria Brand Finance e divulgadas nesta terça-feira (20), conforme noticiado pelo serviço Broadcast. O estudo aponta que o valor da marca Itaú cresceu 15% em um ano, atingindo US$ 9,9 bilhões. No mesmo período, o Banco do Brasil, que ocupava a 467ª posição em 2025, deixou de integrar a lista.

Além da valorização financeira, o Itaú também obteve avanço expressivo em indicadores qualitativos. O Índice de Força de Marca (Brand Strength Index – BSI) do banco alcançou 80,3 pontos, desempenho que garantiu à instituição uma classificação inédita AAA-, considerada um patamar que indica forte enraizamento da marca junto ao público.

De acordo com o diretor-gerente da Brand Finance no Brasil, Eduardo Chaves, o desempenho reflete fatores estruturais e estratégicos. “O crescimento do valor da marca do Itaú em 2026 reflete, em grande parte, o forte desempenho das receitas e os ganhos de participação de mercado no Brasil, impulsionados pela expansão do crédito, pela adoção do banco digital e por campanhas publicitárias eficazes, como a ‘Feito do Futuro’, que contou com figuras de grande projeção”, afirmou.

No ranking global, a liderança permanece com a Apple, que manteve o primeiro lugar com uma marca avaliada em US$ 607,6 bilhões, crescimento de 6%. A Microsoft aparece em seguida, com alta de 23% e valor estimado em US$ 565,2 bilhões. Completam o grupo das quatro maiores marcas globais Google, avaliada em US$ 433,1 bilhões, e Amazon, com US$ 369,9 bilhões.

Entre os destaques do levantamento está a Nvidia, que registrou crescimento de 110% e alcançou valor de marca de US$ 184,3 bilhões, superando empresas como TikTok, Walmart e Facebook. Já o YouTube foi apontado como a marca mais forte do mundo, após avançar oito posições e atingir pontuação BSI de 95,30 em uma escala que vai até 100.

O relatório também destacou a fintech britânica Revolut como a marca de crescimento mais acelerado entre as 500 mais valiosas, com salto de 239% e valor estimado em US$ 6,6 bilhões. Segundo a metodologia da Brand Finance, o valor de marca representa o benefício econômico líquido que o proprietário obteria caso a marca fosse licenciada no mercado aberto, enquanto a força da marca mede atributos intangíveis como reputação, reconhecimento e fidelidade do consumidor.

Anualmente, a consultoria avalia cerca de 6 mil marcas globais e reúne as 500 mais valiosas no relatório Global 500, considerado uma das principais referências internacionais para análise de marcas e ativos intangíveis.