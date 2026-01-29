Justiça autoriza edital para venda da V.tal pela Oi

247 - A Oi, que está em processo de recuperação judicial, informou que a Justiça do Rio de Janeiro autorizou a publicação do edital que dará início ao processo de alienação judicial da V.tal, unidade produtiva isolada (UPI) do grupo. A decisão envolve a participação detida diretamente pela companhia e por sua subsidiária Rio Alto Investimentos.

A autorização partiu da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. Além de liberar a publicação do edital, o juízo responsável pelo caso definiu a data para a abertura formal das propostas apresentadas por eventuais interessados.

De acordo com a decisão judicial, a audiência para abertura das ofertas foi agendada para quinta-feira (5) de março de 2026, às 15h. O procedimento ocorrerá no âmbito do processo de recuperação judicial da Oi e faz parte das medidas voltadas à reorganização financeira da empresa.

A V.tal concentra ativos estratégicos de infraestrutura de rede de fibra óptica e é considerada uma das principais unidades do grupo Oi. A alienação da UPI é vista como etapa relevante no cumprimento do plano de recuperação aprovado pelos credores, com o objetivo de gerar recursos e reduzir o endividamento da companhia.