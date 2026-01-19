Justiça do Rio prorroga suspensão de dívidas da Oi por 90 dias

247 - A Justiça do Rio de Janeiro decidiu prorrogar por 90 dias a suspensão das obrigações extraconcursais da Oi, medida que garante fôlego financeiro à companhia em meio ao processo de recuperação judicial. A decisão foi tomada de forma monocrática pela desembargadora-relatora Mônica Maria Costa, da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e passa a valer a partir de terça-feira (20).

Segundo comunicado enviado pela Oi à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a magistrada acolheu o pedido apresentado com base no relatório da Gestão Judicial, estendendo o prazo de suspensão das obrigações por mais três meses.

A decisão foi proferida no âmbito de dois Agravos de Instrumento apresentados pelo Itaú Unibanco e pelo Bradesco. Os recursos questionam a sentença que convolou a recuperação judicial da Oi e de suas subsidiárias Portugal Telecom International Finance B.V. e Oi Brasil Holdings Coöperatief, com autorização para a continuação provisória das atividades da companhia. A sentença original havia sido proferida pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital.

No comunicado ao mercado, a Oi destacou um trecho relevante do despacho judicial. “Tal decisão também informou que, findo esse prazo, deverá o Administrador Judicial, independente de intimação, encerrar o respectivo relatório de gestão, apresentando-o junto ao Juízo da Recuperação Judicial”, informou a companhia.

A prorrogação mantém, temporariamente, a proteção da empresa contra a exigibilidade de obrigações que não se submetem ao concurso de credores, enquanto o Judiciário analisa os recursos apresentados pelos bancos. O encerramento desse período estará condicionado à entrega do relatório final da administração judicial, etapa considerada central para os próximos desdobramentos do processo.