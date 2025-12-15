Klabin conclui aportes adicionais no projeto florestal Plateau
Empresa encerra fase de investimentos em SPEs e soma R$ 2,7 bilhões captados em 2025
15 Dez (Reuters) - A Klabin afirmou que concluiu nesta quinta-feira o recebimento dos aportes adicionais nas sociedades de propósito específico (SPE) do projeto de gestão de ativos florestais Plateau, no valor de R$1,2 bilhão.
"Com a conclusão desta etapa, a Klabin encerra o recebimento dos aportes referentes ao projeto, totalizando R$2,7 bilhões em 2025, conforme anunciado previamente", afirmou a fabricante de papel e celulose em comunicado ao mercado.
O Projeto Plateau foi anunciado pela Klabin em outubro do ano passado, quando a empresa acertou quatro acordos para investimento em SPEs controladas pela empresa para exploração de ativos florestais excedentes em São Paulo, Paraná e Santa Catarina.