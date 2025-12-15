Lula planeja levar empresárias do setor de beleza em missão à Coreia do Sul

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira (15), que o governo pretende ampliar e diversificar as relações comerciais entre o Brasil e a Coreia do Sul, com atenção especial ao setor de beleza e cuidados com a pele. A declaração foi feita durante a inauguração da nova sede da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em Brasília. O objetivo, segundo o SBT News, é incorporar novos segmentos à pauta de comércio exterior, com foco em mercados asiáticos considerados prioritários.

Missão à Ásia e foco na indústria da beleza

Durante o evento, Lula afirmou que pretende organizar uma missão empresarial ao país asiático, reconhecido mundialmente pela força de sua indústria de cosméticos e skincare. Segundo o presidente, a iniciativa busca promover uma relação comercial mais equilibrada, com trocas que vão além dos produtos tradicionalmente exportados pelo Brasil.

“Vou à Coreia. Quero ir pra Coreia porque quero levar um monte de empresária mulher da área de beleza do Brasil. Quero convidar muitos empresários desse setor de beleza e pele. Quero saber o que eles têm pra nos vender. Vamos vender a nossa carne e eles os produtos de beleza. Em fevereiro, temos Índia e Coreia”, afirmou Lula.

A viagem à Coreia do Sul está prevista para fevereiro de 2026, logo após a passagem da comitiva presidencial pela Índia. A agenda faz parte de um esforço mais amplo do governo para aprofundar as relações econômicas com países asiáticos.

ApexBrasil e a mudança na lógica comercial

De acordo com a ApexBrasil, empresários brasileiros devem integrar a missão oficial organizada pelo Palácio do Planalto. O presidente da agência, Jorge Viana, afirmou que a proposta é aproveitar a agenda internacional para reposicionar a relação comercial com os coreanos e, segundo suas palavras, “mudar a lógica de mercado”. A avaliação do governo é que o diálogo com a Coreia do Sul pode abrir espaço para setores como beleza, moda e tecnologia, ampliando o perfil das exportações brasileiras.

Recorde de abertura de mercados internacionais

O anúncio ocorre em um momento de balanço positivo da política de promoção comercial. Em 2025, o Brasil atingiu a marca histórica de abertura de 500 novos mercados internacionais para produtos nacionais, resultado da atuação conjunta do Ministério da Agricultura, da ApexBrasil, do Itamaraty e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, esse avanço representa mais de US$ 3,4 milhões para empresas brasileiras que já exportam dentro da nova política comercial do governo Lula. Os novos mercados estão distribuídos por mais de 80 países e têm potencial estimado de exportação de US$ 37,5 bilhões por ano.

Ações internacionais em 42 países

Entre 2023 e 2025, foram realizadas mais de 170 ações internacionais em 42 países, com cerca de US$ 18 bilhões em negócios projetados. Nesse período, mais de três mil empresas brasileiras foram atendidas, além da realização de 19 missões oficiais presidenciais e cinco vice-presidenciais.

Até outubro deste ano, a ApexBrasil apoiou 20.754 empresas, sendo 66% micro, pequenas e médias, com atenção especial às regiões Norte e Nordeste. O governo avalia que a ampliação das relações com países asiáticos pode fortalecer a inserção internacional de novos setores da economia brasileira.