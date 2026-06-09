Latam exibe primeiro Embraer E195-E2 e prepara estreia no Brasil

247 - A Latam apresentou nesta terça-feira (9), em São José dos Campos, o primeiro Embraer E195-E2 que será incorporado à sua operação no Brasil, em um movimento que marca a entrada inédita de aeronaves da fabricante brasileira na frota da companhia aérea.

O avião faz parte de um pacote anunciado em setembro do ano passado pelo Grupo Latam, que prevê até 74 aeronaves da Embraer. O acordo inclui 24 pedidos firmes, avaliados em US$ 2,1 bilhões a preço de tabela, além de 50 opções de compra.

As entregas dos jatos estão previstas para começar no quarto trimestre deste ano. A Latam espera receber as primeiras 12 unidades do E195-E2 até o fim de 2026. Já pintada com a identidade visual da companhia, a aeronave apresentada agora será submetida ao processo de certificação junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), etapa que pode levar cerca de 60 dias.

Com capacidade para transportar até 146 passageiros, o E195-E2 será inicialmente utilizado em voos domésticos no Brasil. A Latam deve anunciar em julho quais serão os primeiros destinos atendidos pelos novos jatos. Em uma etapa posterior, as aeronaves também poderão ser destinadas a outras afiliadas do grupo.

O plano de expansão da frota ocorre em um ano marcado pela alta do preço do combustível. Mesmo nesse cenário, a Latam Brasil projeta receber 27 aeronaves em 2026. Além dos 12 jatos E195-E2, a empresa aguarda outras 15 unidades da Airbus, de acordo com o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier.

“Continuamos acreditando no crescimento de longo prazo da aviação brasileira, e os E2 vão permitir chegar a mais cidades e fortalecer ainda mais nossa rede”, afirmou Cadier.

Preparação operacional

A chegada do E195-E2 à malha da Latam exige uma preparação específica de tripulações. Em abril, a Latam Airlines Brasil concluiu a contratação de mais de 50 pilotos e copilotos para formar a primeira turma dedicada exclusivamente ao novo modelo.

A companhia também iniciou o treinamento de profissionais que já fazem parte de seu quadro. A formação inclui atividades em simuladores e voos supervisionados, etapa necessária para a obtenção da habilitação técnica no E195-E2.

Em meio à disputa por profissionais qualificados no setor aéreo, a Latam anunciou ainda um bônus de contratação de R$ 160 mil para pilotos aprovados no processo seletivo de comandantes do Embraer E195-E2.

A incorporação dos jatos amplia a presença da Embraer no mercado doméstico brasileiro e reforça a estratégia da Latam de diversificar sua frota para atender cidades e rotas de diferentes perfis de demanda.