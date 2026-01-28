Latam mantém liderança no mercado de viagens corporativas no Brasil

247 – A Latam segue na liderança do mercado brasileiro de viagens corporativas, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (28) pela Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp). A companhia manteve a primeira posição pelo terceiro ano consecutivo, alcançando, em 2025, uma participação de 41,7% na receita total do setor.

“Os resultados de 2025 refletem a estratégia da Latam de crescimento sustentável no segmento corporativo, apoiada na ampliação da conectividade, na eficiência operacional e em investimentos contínuos no produto e na experiência do cliente. Essa combinação permitiu não apenas crescer em volume, mas também liderar pelo terceiro ano seguido como a principal escolha das empresas e gestores de viagens no Brasil”, afirmou Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil.

Para 2026, a empresa projeta uma expansão recorde de sua malha aérea, com presença em até 63 aeroportos no país, além da ampliação da oferta de voos internacionais.