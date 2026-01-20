Latam lidera expansão recorde da aviação no Brasil

247 - O setor aéreo brasileiro alcançou em 2025 o maior volume de passageiros de sua história. Ao longo do ano, 129,6 milhões de pessoas foram transportadas em voos domésticos e internacionais, um crescimento de 11,2 milhões em relação a 2024, consolidando um novo recorde na aviação nacional. De acordo com a CNN Brasil, um levantamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aponta que cerca de 42% de toda a expansão registrada no período foi impulsionada pela Latam, que ampliou significativamente sua participação no mercado ao longo do ano.

Recorde histórico no transporte aéreo

O avanço de 2025 representa a maior demanda já registrada pela aviação brasileira. O crescimento reflete a recuperação sustentada do setor e a ampliação da oferta de voos, tanto no mercado doméstico quanto no internacional, ao longo do período. De acordo com a Anac, a demanda total por transporte aéreo avançou 11,3% em 2025, enquanto a oferta cresceu 10,2%, indicando uma expansão equilibrada da capacidade das companhias aéreas.

Latam concentra parte expressiva do crescimento

A Latam transportou 46,7 milhões de passageiros em voos nacionais e internacionais no ano passado. O número representa um aumento de 4,7 milhões de pessoas, equivalente a uma alta de 11,2% em relação a 2024.

O CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier, ressaltou a importância da atuação da companhia para o resultado do setor. “O recorde da aviação brasileira é um marco importante e os dados deixam claro que a eficiência e os investimentos da Latam foram determinantes para esse resultado”, afirmou. Segundo ele, pelo menos quatro em cada dez novos passageiros que passaram a voar no Brasil em 2025 embarcaram em aeronaves da empresa.

A companhia encerrou o ano com taxa média anual de ocupação de 84,2% em seus voos no país, o maior índice já registrado pela Latam no mercado brasileiro. Ao longo de 2025, a aérea também lançou 20 novas rotas domésticas, o maior número de sua história.

Mercado doméstico supera 100 milhões de passageiros

Os dados setoriais da Anac mostram que o mercado doméstico teve papel central no desempenho do setor. Em 2025, o volume de passageiros em voos internos atingiu 101,2 milhões, superando pela primeira vez a marca de 100 milhões. O resultado representa um crescimento de 8,4% em relação a 2024 e de 5,3% na comparação com o recorde anterior, registrado em 2015, reforçando a retomada consistente da aviação nacional.

Demanda internacional mantém trajetória de alta

No mercado internacional, a movimentação chegou a 28,4 milhões de passageiros em 2025. O número representa um crescimento de 13,4% em relação ao ano anterior e mantém a trajetória de alta iniciada em 2021.