Governo destina R$ 424 milhões para aeroportos do Nordeste

247 - O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou um conjunto de investimentos voltado à aviação regional que prevê a aplicação de R$ 424,2 milhões em aeroportos do Nordeste ao longo do biênio 2026-2027. Os recursos fazem parte de uma carteira nacional mais ampla e têm como objetivo modernizar a infraestrutura aeroportuária, ampliar a segurança das operações e fortalecer a conectividade aérea em cidades estratégicas da região.

Entre os aeroportos contemplados estão os terminais de Feira de Santana e Conde, na Bahia, e Iguatu, no Ceará, que receberão recursos destinados à elaboração de estudos técnicos e projetos básicos. Essa etapa é considerada essencial para garantir maior agilidade e precisão na execução de futuras obras de ampliação e requalificação.

Segundo o secretário nacional de Aviação Civil, Daniel Longo, a priorização de investimentos em projetos estruturantes contribui para intervenções mais eficientes e bem planejadas. “Esse tipo de investimento agiliza a execução de obras e assegura intervenções mais adequadas”, afirmou.

O plano do ministério também prevê a instalação de estações meteorológicas nos aeroportos de Patos, na Paraíba, e Sobral, no Ceará, iniciativa voltada ao reforço da segurança operacional. Além disso, já há recursos destinados para obras e melhorias de infraestrutura nos aeroportos de Barra do Corda, Bacabal e Santa Inês, no Maranhão, Picos, no Piauí, e Ilhéus, na Bahia.

A nova carteira de investimentos incorpora de forma ampla a metodologia BIM (Building Information Modeling), que será adotada em cerca de 65% dos projetos previstos. No total, o programa nacional contempla 34 empreendimentos distribuídos por 31 aeroportos em 16 estados, com investimentos estimados em R$ 1,8 bilhão.

Para o secretário Daniel Longo, o uso do BIM representa um avanço na gestão de obras públicas no setor aeroportuário. “A adoção de metodologias como o BIM reforça esse processo, ao integrar informações técnicas, custos e prazos, reduzindo riscos, aumentando a eficiência e elevando a qualidade das entregas”, destacou.