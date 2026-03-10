Levantamento indica que mais de 90% das empresas dos EUA reafirmam presença no mercado chinês

247 - Mais de 90% das empresas dos Estados Unidos afirmam que pretendem continuar atuando no mercado chinês. É o que aponta o relatório anual da Câmara de Comércio Americana no Sul da China (AmCham South China), divulgado nesta terça-feira (10). Segundo o levantamento, 95% das companhias entrevistadas manifestaram interesse em manter suas operações no país asiático. As informações foram publicadas no relatório bilíngue de 2026 da entidade, de acordo com a RT Brasil.

O estudo indica ainda que as empresas planejam reinvestir cerca de US$ 13,7 bilhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 70 bilhões, em novos projetos na China nos próximos cinco anos. Os recursos virão de lucros obtidos no próprio mercado chinês. O presidente da AmCham South China, Harley Seyedin, afirmou que as companhias estão "aprofundando — e não recuando — seu envolvimento na China". Ele atribuiu essa tendência à dimensão do mercado e ao ambiente de inovação existente no país.

Seyedin também avaliou que a relação econômica entre os dois países possui caráter relevante para ambos. "O diálogo contínuo, a transparência e o engajamento entre os dois países promoverão uma maior compreensão", declarou. O relatório acrescenta que as empresas analisam novos aportes a partir da busca por ambientes previsíveis para investimento. Entre os fatores citados estão a redução da lista negativa para investimento estrangeiro e políticas de apoio consideradas favoráveis ao setor empresarial.