Mais uma grande montadora chinesa vai produzir no Brasil. Saiba qual é

247 – Mais uma grande montadora chinesa está se preparando para desembarcar no Brasil, ampliando a presença da indústria automotiva da China no mercado nacional de veículos elétricos. A MG Motor, marca britânica controlada pela gigante chinesa SAIC Motor, iniciará em outubro a produção de automóveis elétricos no Ceará, em uma operação que reforça a disputa pelo setor de mobilidade limpa no país.

As informações foram publicadas originalmente pelo Brazil Stock Guide, com base em dados divulgados pela CNN Brasil. Segundo a reportagem, a MG Motor usará a antiga fábrica da Troller, em Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, para montar seus primeiros modelos elétricos no país.

O projeto prevê investimento de R$ 400 milhões e a geração estimada de 600 empregos diretos e indiretos na região. A chegada da MG ao Ceará foi anunciada nesta quinta-feira (25), durante cerimônia no Palácio do Governo do Estado.

A operação terá início com a montagem do hatch elétrico MG4 Urban e do SUV elétrico MG S5. O MG4 Urban deve chegar primeiro ao mercado brasileiro como modelo importado, antes do início da produção local. A versão mais completa do veículo pode custar até R$ 159 mil.

A entrada da MG Motor no Brasil tem peso estratégico porque a marca pertence à SAIC Motor, uma das maiores montadoras da China e uma das principais forças globais na expansão dos veículos elétricos. A SAIC, estatal chinesa com atuação internacional, é dona de marcas e joint ventures relevantes no setor automotivo e tem buscado ampliar sua presença fora da China em meio à crescente competição global por carros elétricos, híbridos e tecnologias de mobilidade.

No Brasil, a chegada da MG reforça uma tendência já em curso: a ampliação da presença de montadoras chinesas em segmentos de maior valor agregado, especialmente no mercado de veículos eletrificados. Depois do avanço de marcas como BYD, GWM, Geely, GAC e outras fabricantes asiáticas, a entrada da MG mostra que o Brasil se tornou um mercado estratégico para empresas que buscam combinar escala, produção local e disputa por consumidores interessados em carros elétricos mais acessíveis.

A fábrica escolhida para a operação fica em um complexo industrial que ganhou novo papel após o encerramento das atividades da Troller no Ceará. O local passou a ser administrado pela PACE como um polo automotivo multimarcas, responsável pela gestão da planta, logística, conexão com fornecedores e preparação da estrutura para diferentes fabricantes.

A MG compartilhará o complexo industrial com a General Motors, que já mantém uma operação no local voltada a veículos eletrificados, incluindo modelos como o Spark EUV e o Captiva EV. Apesar de ocuparem o mesmo complexo, as duas montadoras funcionarão separadamente, cada uma em seu próprio galpão.

Segundo Rodrigo Teixeira, vice-presidente da Comexport, a empresa assumiu a antiga estrutura da Troller e a transformou em um grupo automotivo multimarcas. A Comexport não tem capital aberto em bolsa.

O plano industrial da MG inclui um investimento inicial superior a R$ 60 milhões para preparar a linha de montagem e adaptar a tecnologia da planta. A expectativa da empresa é produzir cerca de 50 mil veículos nos próximos quatro anos.

Com o MG4 Urban, a marca entrará em um dos segmentos mais disputados do mercado brasileiro de eletrificados: o dos hatches elétricos compactos. O modelo terá como concorrentes veículos como o BYD Dolphin, o Geely EX2, o GAC Aion UT e o DFM Box.

A chegada da MG também ocorre em um momento de forte expansão internacional da marca. Segundo a CNN Brasil, a empresa vendeu 4,5 milhões de veículos em mais de 100 países em 2025, consolidando-se como uma das marcas chinesas de maior presença global, embora mantenha a herança britânica em sua identidade comercial.

Thiago Marques, chefe de marketing e produto da MG, afirmou que a companhia pretende estruturar uma rede completa de pós-venda e suporte no Brasil. Segundo ele, o objetivo da empresa não é apenas vender carros no país, mas construir uma presença de longo prazo no mercado brasileiro.

A iniciativa reforça a posição do Ceará como novo polo de produção de veículos eletrificados e aprofunda a inserção do Brasil na disputa global pela transição energética no setor automotivo. Com a chegada da MG, o país passa a atrair mais uma grande empresa chinesa em um setor considerado estratégico para a indústria do futuro.