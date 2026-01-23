Marca chinesa Jovi inaugura primeira loja física de smartphones no Brasil

247 - A fabricante chinesa Jovi, especializada em smartphones e integrante do grupo Vivo Mobile Communication, inaugurou sua primeira loja física no Brasil, dando início a uma nova fase de sua atuação no país. A unidade foi aberta no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, e representa a estreia da marca no varejo físico nacional, em um movimento que indica ambições de longo prazo no mercado brasileiro.

Localizada em um dos principais centros comerciais da capital paulista, a loja tem cerca de 90 metros quadrados e foi concebida como um espaço de experiência para o consumidor. No ambiente, o público pode testar os aparelhos, conhecer as funcionalidades dos dispositivos e adquirir todo o portfólio da marca, com suporte de atendimento especializado.

A estratégia segue um modelo já adotado por grandes fabricantes chineses de tecnologia, que apostam na aproximação direta com os consumidores como forma de ampliar a presença internacional, ganhar escala e construir confiança em mercados fora da Ásia.

Para a direção da empresa, a abertura da loja reforça o compromisso com o Brasil. “A abertura da primeira loja física da Jovi no Brasil é um passo estratégico alinhado ao nosso objetivo de nos aproximarmos cada vez mais dos consumidores, que estão no centro de todas as decisões da empresa. Também reforça nosso compromisso de longo prazo com o país”, afirmou Wang Haining, vice-presidente sênior da Jovi.

A chegada da Jovi ao varejo físico brasileiro ocorre em um contexto de forte concorrência no setor de smartphones, dominado por marcas consolidadas e pressionado por ciclos de inovação cada vez mais curtos. Ao investir em uma loja própria, a empresa sinaliza que pretende ampliar sua atuação no país e integrar o Brasil de forma mais consistente à sua estratégia global de expansão.