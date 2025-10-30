Marcopolo tem lucro de R$ 330 mi no trimestre com alta no exterior

247 – A Marcopolo S.A. (B3: POMO3; POMO4) reportou lucro líquido consolidado de R$ 329,6 milhões no terceiro trimestre de 2025, resultado 1,8% inferior ao registrado no mesmo período de 2024, mas impulsionado pelo desempenho robusto das operações internacionais e aumento das exportações. A receita líquida cresceu 8,2%, para R$ 2,505 bilhões (aproximadamente US$ 443 milhões), superando expectativas do mercado, que projetava desempenho mais moderado diante do arrefecimento do mercado interno.

O EBITDA ajustado atingiu R$ 491,1 milhões, com margem de 19,6%, excluindo efeitos não recorrentes de impairment na coligada canadense NFI. A receita no exterior saltou 51,3%, para R$ 894,8 milhões, enquanto as exportações a partir do Brasil avançaram 43%. O lucro bruto subiu 15,9%, para R$ 668,7 milhões, refletindo ganhos de eficiência e mix de vendas mais favorável. O endividamento financeiro líquido do segmento industrial ficou em R$ 69,5 milhões, equivalente a 0,05 vez o EBITDA dos últimos 12 meses.

“A melhora das operações externas controladas e a expansão do lucro bruto foram determinantes para o resultado”, destacou a administração, em comentário anexado ao relatório. A empresa manteve disciplina operacional e investiu R$ 103,2 milhões no período, com foco em imobilizado e inovações tecnológicas.

No front doméstico, as vendas caíram 15,2%, pressionadas por altos custos de financiamento e menor demanda por veículos rodoviários e Volares. A participação de mercado no Brasil subiu para 48,7%, com destaque para o segmento de micros. No exterior, as operações na Argentina, Austrália e África do Sul apresentaram crescimento sólido, enquanto a Volgren (Austrália) ampliou sua rentabilidade mesmo com volumes menores.

As ações da Marcopolo acumulam valorização de 12% no ano até 30 de setembro, com fechamento cotado a R$ 8,91. A perspectiva para o último trimestre é de manutenção do ritmo de entregas, com foco em pedidos firmes no exterior e expectativa de nova licitação do programa Caminho da Escola.