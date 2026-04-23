MBRF investe US$ 70 milhões no Uruguai e amplia produção de hambúrgueres

247 - A MBRF anunciou nesta quinta-feira (23) um investimento de US$ 70 milhões para ampliar seu complexo industrial de proteína bovina em Tacuarembó, no norte do Uruguai. A iniciativa aumenta de forma significativa a capacidade produtiva da unidade, com destaque para a fabricação de hambúrgueres, que deve crescer 350%, passando de 200 para 900 toneladas mensais.

As informações foram divulgadas pela própria companhia em nota e publicadas pela Broadcast. Segundo o comunicado, a expansão também eleva a capacidade de abate diário de 900 para 1.400 animais, um avanço de cerca de 40%, consolidando o complexo como o maior do país nesse segmento.

Com a ampliação, a produção diária de hambúrgueres deve atingir aproximadamente 500 mil unidades. A empresa reforça, assim, sua posição como maior produtora global da categoria. O investimento incluiu melhorias na infraestrutura, como a ampliação das câmaras de pré-resfriamento — que passaram de capacidade para 1.800 para 2.800 animais — e a instalação de um novo túnel de congelamento capaz de processar até 21 mil caixas.

O presidente do conselho da MBRF, Marcos Molina, destacou que o projeto segue padrões já aplicados no Brasil. “Esse modelo industrial nos permite operar com maior escala, eficiência, segurança e padronização, ampliando a capacidade de atender, com qualidade e agilidade, múltiplos mercados e os clientes mais exigentes”, afirmou.

O Uruguai tem papel central na estratégia internacional da companhia. A operação no país começou em 2006 e, desde então, se consolidou como um dos pilares da atuação da empresa na América do Sul. Para o CEO da MBRF, Miguel Gularte, o investimento reforça essa importância. “O Uruguai é um mercado estratégico para a companhia, reconhecido pela qualidade da produção, pela confiabilidade sanitária e pelo amplo acesso a mercados internacionais”, declarou. “Trata-se também de uma demonstração concreta da confiança no país e do compromisso de longo prazo com o desenvolvimento local”, acrescentou.

A produção da unidade será destinada tanto ao mercado interno quanto à exportação, com embarques para Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul e países da União Europeia. Atualmente, a MBRF responde por cerca de 30% das exportações de carne bovina do Uruguai.

A expansão também terá impacto direto no emprego local. A expectativa é de criação de 570 novas vagas, elevando o total de trabalhadores diretos para aproximadamente 2.270 na operação uruguaia.

No campo ambiental, o projeto inclui medidas voltadas à eficiência e sustentabilidade. Entre elas estão a ampliação da planta de tratamento de efluentes, o uso de energia eólica — que deve representar cerca de 10% do consumo da unidade — e a implantação de uma fábrica de farinha de sangue, com capacidade de 100 toneladas mensais, voltada ao aproveitamento de subprodutos.