Mercado Livre inicia venda de medicamentos no Brasil com piloto em São Paulo

247 - O Mercado Livre deu início, nesta terça-feira (31), à venda de medicamentos no Brasil com um projeto-piloto na cidade de São Paulo. A operação começa em escala reduzida, com entregas em até três horas e foco em produtos sem prescrição, como analgésicos, vitaminas e antiácidos, atendendo inicialmente bairros como Vila Mariana, Paraíso e Itaim.

A iniciativa marca a entrada da plataforma no varejo farmacêutico brasileiro e integra a estratégia de ampliação de seu ecossistema de serviços. Os produtos são disponibilizados em uma página dedicada dentro do site, com monitoramento logístico e suporte de farmacêuticos para orientação ao consumidor durante a compra.

Segundo o diretor sênior de marketplace do Mercado Livre no Brasil, Tulio Landin, o projeto busca reduzir obstáculos enfrentados pelos consumidores no acesso a medicamentos. “Hoje, o consumidor ainda enfrenta limitações tanto no ambiente online, com poucas opções, quanto no físico, onde é comum lidar com falta de produtos, dificuldade de comparar preços e distância dos estabelecimentos”, afirmou.

De acordo com o executivo, a proposta é evoluir o modelo para um marketplace farmacêutico de alcance nacional, conectando farmácias de diferentes portes. “Nosso objetivo é contribuir ativamente para democratizar o acesso a esse segmento, com mais transparência, competitividade e conveniência para o consumidor”, disse.

O movimento ocorre após a aquisição da Farmácia Cuidamos, concluída no ano passado, e reforça a aposta da companhia no setor de saúde. O Mercado Livre já comercializa medicamentos em outros países da América Latina, como México, Colômbia, Argentina e Chile, e pretende utilizar os resultados do piloto em São Paulo como base para avaliar a expansão da operação no Brasil.