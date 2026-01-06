Mercado Pago lança score próprio e amplia acesso ao crédito

247 - O Mercado Pago, fintech do Mercado Livre, lançou nesta terça-feira (6) uma nova ferramenta de score de crédito voltada aos clientes no Brasil. Integrado ao aplicativo, o recurso permite que cada usuário visualize sua pontuação e receba orientações práticas sobre como melhorar o acesso às ofertas de crédito dentro do ecossistema do banco digital.

A nova solução foi desenvolvida com base em um modelo proprietário, capaz de analisar mais de 2 mil variáveis. Para isso, o sistema combina dados do próprio Mercado Pago, informações obtidas via Open Finance e registros de birôs externos. A proposta é oferecer uma leitura clara e personalizada de como o comportamento financeiro influencia a avaliação de crédito.

Até então, o Mercado Pago disponibilizava apenas um perfil de crédito direcionado a vendedores da plataforma. Com a atualização, a empresa passa a apresentar uma pontuação numérica, que varia de 0 a 1.000, acessível diretamente no aplicativo. A ferramenta também será integrada à assistência pessoal baseada em inteligência artificial generativa, que utiliza o histórico e os hábitos do cliente para reforçar as recomendações exibidas.

Segundo o vice-presidente do Mercado Pago no Brasil, Ignácio Estivariz, o engajamento dos usuários é central para a evolução do modelo. “Esse engajamento, aliado ao aprimoramento contínuo das nossas soluções, modelos e políticas de crédito, além de uma leitura cada vez mais qualificada do comportamento dentro do ecossistema, contribui para ampliar o acesso a crédito e viabilizar condições cada vez melhores”, afirmou.

A iniciativa integra a estratégia do Mercado Pago de expandir a concessão de crédito de forma gradual, buscando crescimento sem comprometer a qualidade do balanço. A fintech avalia que há espaço relevante para ampliar sua carteira de crédito, inclusive para além dos serviços tradicionalmente associados à plataforma de comércio eletrônico.