Microsoft anuncia investimento de US$ 7,9 bi nos Emirados Árabes Unidos

247 - Nesta segunda-feira (3) em Abu Dhabi, o presidente da Microsoft Corp., Brad Smith, anunciou que a empresa pretende investir mais de US$ 7,9 bilhões nos Emirados Árabes Unidos ao longo dos próximos quatro anos em centros de dados, computação em nuvem e contratação de pessoal. A informação original foi divulgada pela agência Bloomberg, com detalhes repercutidos por veículos internacionais.

Segundo Smith, esse montante faz parte de um plano mais amplo da Microsoft, que deve totalizar cerca de US$ 15,2 bilhões no país do Golfo entre 2023 e 2029. O anúncio, feito durante a conferência de energia ADIPEC, ocorre após os Estados Unidos aprovarem a exportação de chips de inteligência artificial para os Emirados, abrindo caminho para a expansão da infraestrutura tecnológica da empresa.

Smith afirmou: “Não estamos captando recursos aqui. Estamos investindo e gastando dinheiro aqui”, ressaltando o caráter direto dos aportes da companhia no país. Ele completou que a demanda por computação de ponta está “explodindo aqui”.

A Microsoft ressaltou que foi a primeira empresa americana a obter autorização do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para importar chips de IA ao país, via os Emirados Árabes Unidos. Como parte do acordo, pretende “quase triplicar” o número de chips da Nvidia Corp. usados no território.

Do valor anunciado, cerca de US$ 5,5 bilhões serão destinados à infraestrutura de nuvem e inteligência artificial entre o início de 2026 e o fim de 2029, enquanto aproximadamente US$ 2,4 bilhões se aplicarão a gastos operacionais e contratações locais.

O país anfitrião do médio-oriente tem se posicionado como um hub para tecnologia e IA devido à sua abundância de energia, recursos financeiros e relacionamento próximo com Washington. A Microsoft já investira cerca de US$ 5,8 bilhões nos Emirados desde o início de 2023 e conta com aproximadamente 1.000 engenheiros em tempo integral no país, além de ter inaugurado um laboratório de IA local.

No âmbito da tecnologia, a empresa revelou que já implantou cerca de 21.500 chips equivalentes às unidades de processamento gráfico A100 da Nvidia no país, sob aprovação do governo americano. E que uma remessa futura de cerca de 60.400 chips compatíveis — incluindo os novos produtos GB300 da Nvidia — deverá chegar “em meses, não em anos”.

Ao mesmo tempo, executivos norte-americanos vinham expressando preocupação de que grandes centros de dados no Oriente Médio pudessem facilitar o acesso da tecnologia aos países adversários dos EUA, como a China. A Microsoft enfatizou que, para receber as licenças necessárias, teve de cumprir “condições muito rigorosas em relação à segurança cibernética, à segurança física e a outras medidas de proteção desses chips para garantir que eles permaneçam sob nosso controle”.