Minério verde redefine competitividade do aço global

247 - A indústria global do aço vive uma inflexão estrutural impulsionada pela agenda climática, por novas exigências regulatórias e pela incorporação de tecnologias de menor emissão de carbono. Responsável por cerca de 7% das emissões globais de CO₂ relacionadas à energia, segundo a International Energy Agency (IEA), o setor siderúrgico figura entre os mais intensivos em carbono no mundo, o que tem colocado a descarbonização no centro das estratégias industriais e comerciais.

Nesse cenário, a variável ambiental deixou de representar apenas compromisso institucional e passou a influenciar diretamente preços, investimentos e a competitividade internacional do aço, redefinindo critérios de produção e comércio.

Ganha protagonismo o chamado pellet feed — concentrado de minério de ferro com alto teor e baixa sílica — considerado estratégico para processos siderúrgicos mais eficientes. De acordo com o relatório Iron and Steel Technology Roadmap, da IEA, a utilização de matérias-primas de maior qualidade está entre os fatores determinantes para reduzir a intensidade de emissões na produção de aço. Insumos mais puros permitem melhor aproveitamento energético e menor geração de dióxido de carbono ao longo do processo produtivo, atributo que se converte em vantagem competitiva diante de regulações mais rígidas.

Um dos principais marcos dessa transformação é o Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), criado pela União Europeia para incorporar o custo das emissões de carbono a produtos importados, como ferro e aço. Conforme a Comissão Europeia, o mecanismo busca igualar o preço do carbono entre produtos fabricados no bloco e mercadorias importadas, com o objetivo de evitar a chamada “fuga de carbono”, quando empresas transferem suas operações para países com regras ambientais mais brandas.

Segundo o cronograma oficial divulgado pela Comissão Europeia, a fase definitiva do CBAM entrou em vigor em 2026, determinando a incorporação progressiva do custo das emissões às importações de setores como o siderúrgico. Na prática, a medida altera a dinâmica do comércio global: produtos com maior intensidade de carbono tendem a perder espaço no mercado europeu, enquanto cadeias produtivas mais eficientes ganham competitividade.

Especialistas em comércio internacional avaliam que a precificação do carbono consolida a política climática como variável econômica direta nas decisões industriais e logísticas. A pressão regulatória encontra respaldo técnico nos estudos da IEA, que apontam a siderurgia como setor central para o cumprimento das metas climáticas globais. O relatório da agência ressalta que a transformação dependerá tanto da inovação tecnológica quanto da melhoria da qualidade dos insumos utilizados.

O movimento não se restringe à Europa. Diretrizes divulgadas pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China estabelecem metas para modernizar a capacidade siderúrgica do país e reduzir as emissões do setor, alinhando-o a padrões ambientais mais rigorosos. Com os principais polos produtores e consumidores convergindo em direção a regras mais exigentes, toda a cadeia internacional de mineração passa por reestruturação.

A adoção de tecnologias voltadas à produção de aço de baixo carbono também altera o perfil das matérias-primas demandadas. Processos mais eficientes exigem minérios com maior pureza química e menor presença de impurezas, o que amplia a procura por insumos de alto teor, como o pellet feed, cuja oferta global é mais restrita em comparação ao minério convencional.

Para Lucas Kallas, presidente do Conselho da Cedro Participações, a descarbonização do aço representa uma mudança estrutural nos critérios de competitividade. “O setor irá priorizar eficiência ambiental e desempenho técnico. Assim, o minério de alto teor vai deixar de ser diferencial e se tornar condição para empresas que querem permanecer relevantes nos próximos anos”, afirma.