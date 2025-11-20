Movimentação cresce e portos do Sudeste batem recorde no trimestre

247 - A movimentação de cargas nos portos da Região Sudeste registrou um avanço expressivo no terceiro trimestre de 2025, alcançando 186,7 milhões de toneladas — o maior volume já contabilizado para o período. O desempenho confirma a retomada do setor após anos de estabilidade e reflete o impacto dos terminais privados e da forte demanda por granéis líquidos.

Os dados foram divulgados pela Agência iNFRA, com base em informações da ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários), e mostram que os TUPs (Terminais de Uso Privado) novamente lideraram a expansão. No trimestre, esses terminais cresceram 13,6% e responderam por 124,5 milhões de toneladas movimentadas. Nos Portos Organizados, o avanço foi mais modesto, de 1,09%, totalizando 62,2 milhões de toneladas.

Entre os destaques, o Terminal de Petróleo do Açu, no Rio de Janeiro, registrou alta de 38,06%, atingindo 17,8 milhões de toneladas. Já o Terminal Aquaviário de Angra dos Reis avançou 25,34%, chegando a 18,8 milhões. O volume consolidado demonstra aceleração significativa quando comparado aos 170,9 milhões de toneladas de terça-feira (3), referente ao terceiro trimestre de 2023, e aos 171,1 milhões de quarta-feira (2), no mesmo período de 2024.

Nos portos públicos, Santos (SP) manteve a liderança nacional, com 38,4 milhões de toneladas movimentadas e crescimento de 2,68%. O desempenho foi impulsionado sobretudo por um salto de 22,54% na cabotagem. Em Itaguaí (RJ), especializado na movimentação de minério de ferro, houve leve retração de 1,4%, com o porto alcançando 17,3 milhões de toneladas no trimestre.

O resultado consolidado reforça o protagonismo da Região Sudeste na logística portuária brasileira, em um cenário de expansão contínua dos terminais privados e aumento da demanda por derivados de petróleo.