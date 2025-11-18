Lula inaugura ponte entre Tocantins e Pará e reforça conexão no Norte

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta terça-feira (18) da entrega da ponte que liga Xambioá, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará, pela BR-153. A nova ligação sobre o Rio Araguaia encerra décadas de dependência da tradicional travessia por balsa, marcada por altos custos e limitações operacionais.

A obra marca um avanço significativo para a integração da Região Norte. O projeto recebeu investimento total de R$ 232,3 milhões, incluindo R$ 28,8 milhões do Novo PAC, e alcança 2.010 metros de extensão — 310 metros em território paraense e 1.700 metros no lado tocantinense.

A ponte representa um salto logístico para um dos principais corredores de circulação do país. Antes, o trajeto entre as duas margens era realizado por balsas que chegavam a cobrar mais de R$ 300 por travessia, encarecendo o transporte e comprometendo a fluidez da movimentação de cargas e passageiros.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que o empreendimento terá, em sua segunda fase, um sistema completo de iluminação pública. Segundo o órgão, os estudos técnicos já estão em elaboração para definir as soluções estruturais e garantir a execução com padrões de segurança e eficiência. A licitação dessa etapa está prevista para o primeiro semestre de 2026.

Além de ampliar a segurança viária, a ponte fortalece o papel estratégico da BR-153 no escoamento da produção agropecuária e industrial. Com a nova estrutura, Tocantins, Pará e toda a Região Norte ganham maior competitividade no mercado nacional e internacional, impulsionando o desenvolvimento econômico local e regional.